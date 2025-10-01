Ключевые моменты:

В Одессе погибли 9 человек, среди них ребёнок. Самая страшная трагедия — гибель семьи из пяти человек, проживавшей в цокольном этаже дома.

Также погибли женщины, которых накрыла волна на улице.

Спасатели продолжают откачку воды и эвакуацию. 362 человека спасены, 227 машин эвакуированы. К ликвидации последствий привлечены более 500 человек и 85 единиц техники.

Энергетики возвращают свет. За сутки электричество восстановили для 112 тысяч семей. Без света остаются ещё 42 тысячи абонентов.

Водоснабжение и газ работают стабильно.

Что происходит в Одессе: последствия стихии и людские трагедии

Второй день подряд Одесская область страдает от сильного ливня. Последствия — разрушительные: затопленные улицы, перебои со светом, упавшие деревья, повреждённое имущество. Но самое страшное — есть погибшие. Подробности гибели девяти человек рассказали руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГСЧС.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружены тела пятерых человек: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно восьми лет. Все они жили в цокольном этаже дома, который внезапно затопило волной. Семья не успела выбраться — никто не выжил. Пока спасатели не могут добраться до тел — здание остаётся затопленным, продолжается откачка воды.

Ещё двое погибших найдены на улице Балковской, одна из них — женщина 1987 года рождения, вторая пока не опознана. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело женщины 1968 года рождения, а на улице Рыбальской — тело пропавшей 23-летней девушки.

По информации пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Авериной, все погибшие — жители Одессы. Женщины, погибшие на улице, шли пешком, когда их накрыла мощная волна воды и унесло течением.

Есть и пострадавшие — многие оказались в воде на длительное время и получили переохлаждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте продолжают работать спасатели, энергетики и коммунальные службы. Откачивают воду, расчищают дороги, восстанавливают электроснабжение. Задействовано более 500 специалистов и 85 единиц техники.

362 человека уже спасены, эвакуировано 227 транспортных средств. Электричество удалось вернуть 112 тысячам семей в 188 населённых пунктах области. Однако около 42 тысяч жителей всё ещё остаются без света — особенно сложная ситуация в Одессе.

Несмотря на разрушения, водоснабжение и подача газа в регионе работают стабильно.

Власти призывают оставаться дома и не выходить без крайней необходимости — ливень продолжается, и обстановка остаётся опасной.

Олег Кипер выразил благлодарность одесситам, которые проявляют настоящую человечность — помогают вытаскивать автомобили, подвозят незнакомых людей, делятся информацией в соцсетях.