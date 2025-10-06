Ключевые моменты:

В ночь на 6 октября под ударом российских дронов были Одесчина, Киевщина, Харьков и другие города и поселки. Предварительно, обошлось без жертв.

Силы обороны отразили 57 атак на Покровском и 42 — на Новопавловском направлениях. Бои шли сразу в десятках населённых пунктов.

За сутки уничтожено более 1000 российских военных и десятки единиц техники, в том числе танки, БМП, артиллерия и дроны.

Последствия воздушных ударов 6 октября

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области «шахедами». Обошлось без жертв и разрушений.

Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Ночью россияне нанесли очередной удар дронами по Харькову. По предварительным данным, пострадали четверо человек.

В Новобаварском районе произошли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском районе загорелся автомобиль. Повреждены частные жилые дома, складские помещения, гаражи и легковые автомобили.

В Киевской области под ударом российских дронов оказались мирные населенные пункты области. В регионе работали силы ПВО.

«Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой инфраструктуры не допущено», – сообщили в Киевской областной военной администрации.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки на территории недействующего предприятия произошло возгорание автотранспорта с цистерной – он был уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены, пожар ликвидирован, уточнили в ОВА.

В Черниговской области ночью было новое попадание по объекту энергетики, сообщает облэнерго.

Всего в ночь на 6 октября противник атаковал Украину 116 ударными БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сутки на фронте: тысячи атак и большие потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано более 230 боевых столкновений. Российская армия пыталась продвинуться на нескольких направлениях, но понесла серьёзные потери. Наиболее ожесточённые бои шли на Покровском и Новопавловском направлениях.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 атак врага в районах населённых пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверовое, Никаноровка, Родинское, Золотой Колодец, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Казацкое, Удачное и других.

На Новопавловском направлении было зафиксировано 42 штурмовых действия со стороны противника. Атаки шли вблизи таких населённых пунктов, как Мирное, Поддубное, Новосёловка, Сычневое, Сосновка, Калиновское, Новониколаевка и другие.

Кроме наземных атак, российские войска нанесли массированный удар по украинским позициям: выпустили 53 ракеты, 56 авиаударов и сбросили 130 управляемых авиабомб. Также применили более 5400 дронов-камикадзе и провели свыше 4000 артобстрелов, в том числе 121 — из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли ответные удары по трём районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Суточные потери российских оккупационных войск составили около 1090 человек. Также были уничтожены 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 18 артсистем, 1 средство ПВО, 363 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 ракет и 63 единицы автомобильной техники.