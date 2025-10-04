Ключевые моменты:

В Одессе определены районы и улицы с наибольшим риском подтоплений во время ливней;

В мэрии напомнили правила безопасности во время ливня и призвали жителей быть готовыми к эвакуации;

Город подал проекты модернизации системы водоотведения на сумму более 3 млрд грн и ожидает государственной поддержки.

Таков итог состоявшегося накануне заседания комиссии, на котором были рассмотрены последствия непогоды 30 сентября, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«Одесса еще с 2014 года проводит модернизацию системы водоотведения, но масштабы проблемы требуют значительно больших ресурсов. Для ее комплексного решения необходима государственная поддержка. Недавно в систему DREAM загружены проекты модернизации более чем на 3 млрд грн, и город будет настаивать на их реализации», – отмечают в пресс-службе.

В зоны риска подтоплений вошли такие районы и улицы города:

ул. Известковая;

ул. Приморская;

ул. Атамана Головатого;

ул. Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);

Балка Водяная (ул. Балковская);

аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);

ж/м «Преображенский» (в пределах улиц Ученической, ул. Магистральной и ул. Сосюры);

ул. Умова (до ул. Промышленной);

микрорайон «Троицкое» в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;

восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);

ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;

ул. Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

мкр. «Лузановка»;

мкр. «Кривая Балка»;

ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);

Черноморская балка (пос. Черноморка);

ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж «Монастырский»);

среднефонтанская балка (10-я ст. В. Фонтана);

Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);

Крыжановская балка;

ул. Семьи Глодан;

проспект Небесной Сотни;

проспект Князя Ярослава Мудрого;

ул. Химический угол ул. Промышленной;

ул. Инглези;

ул. Варненская;

ул. Церковный угол ул. Атамана Чепиги;

ул. Приморский угол Газового переулка;

5-я станция Большого Фонтана.

Также в мэрии напомнили правила безопасности в случае очередной стихии:

не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;

ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ при угрозе затопления;

жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;

если есть риск подтопления – оставьте дом заранее и обратитесь в районные администрации;

избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

«Прошу каждого одессита отнестись к этим правилам максимально серьезно. Наша задача – сохранить жизнь и здоровье людей. Мы будем добиваться государственного финансирования модернизации системы водоотведения, ведь только комплексные решения оградят Одессу от новых вызовов», – подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

По официальной информации мэрии, сильнейший ливень привел к гибели 9 человек, включая одного ребенка. Еще три человека были травмированы.

По двум другим погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие – возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.