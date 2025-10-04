Ключевые моменты:
- В Одессе определены районы и улицы с наибольшим риском подтоплений во время ливней;
- В мэрии напомнили правила безопасности во время ливня и призвали жителей быть готовыми к эвакуации;
- Город подал проекты модернизации системы водоотведения на сумму более 3 млрд грн и ожидает государственной поддержки.
Таков итог состоявшегося накануне заседания комиссии, на котором были рассмотрены последствия непогоды 30 сентября, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
«Одесса еще с 2014 года проводит модернизацию системы водоотведения, но масштабы проблемы требуют значительно больших ресурсов. Для ее комплексного решения необходима государственная поддержка. Недавно в систему DREAM загружены проекты модернизации более чем на 3 млрд грн, и город будет настаивать на их реализации», – отмечают в пресс-службе.
Читайте также: Из-за потопа в Одессе открыто уголовное производство: подробности расследования
В зоны риска подтоплений вошли такие районы и улицы города:
- ул. Известковая;
- ул. Приморская;
- ул. Атамана Головатого;
- ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м «Преображенский» (в пределах улиц Ученической, ул. Магистральной и ул. Сосюры);
- ул. Умова (до ул. Промышленной);
- микрорайон «Троицкое» в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
- ул. Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. «Лузановка»;
- мкр. «Кривая Балка»;
- ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);
- Черноморская балка (пос. Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж «Монастырский»);
- среднефонтанская балка (10-я ст. В. Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);
- Крыжановская балка;
- ул. Семьи Глодан;
- проспект Небесной Сотни;
- проспект Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химический угол ул. Промышленной;
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковный угол ул. Атамана Чепиги;
- ул. Приморский угол Газового переулка;
- 5-я станция Большого Фонтана.
Также в мэрии напомнили правила безопасности в случае очередной стихии:
- не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ при угрозе затопления;
- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
- если есть риск подтопления – оставьте дом заранее и обратитесь в районные администрации;
- избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
«Прошу каждого одессита отнестись к этим правилам максимально серьезно. Наша задача – сохранить жизнь и здоровье людей. Мы будем добиваться государственного финансирования модернизации системы водоотведения, ведь только комплексные решения оградят Одессу от новых вызовов», – подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.
По официальной информации мэрии, сильнейший ливень привел к гибели 9 человек, включая одного ребенка. Еще три человека были травмированы.
По двум другим погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие – возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.