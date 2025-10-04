потоп в Одессе

Ключевые моменты:

  • В Одессе определены районы и улицы с наибольшим риском подтоплений во время ливней;
  • В мэрии напомнили правила безопасности во время ливня и призвали жителей быть готовыми к эвакуации;
  • Город подал проекты модернизации системы водоотведения на сумму более 3 млрд грн и ожидает государственной поддержки.

Таков итог состоявшегося накануне заседания комиссии, на котором были рассмотрены последствия непогоды 30 сентября, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«Одесса еще с 2014 года проводит модернизацию системы водоотведения, но масштабы проблемы требуют значительно больших ресурсов. Для ее комплексного решения необходима государственная поддержка. Недавно в систему DREAM загружены проекты модернизации более чем на 3 млрд грн, и город будет настаивать на их реализации», – отмечают в пресс-службе.

Читайте также: Из-за потопа в Одессе открыто уголовное производство: подробности расследования

В зоны риска подтоплений вошли такие районы и улицы города:

  • ул. Известковая;
  • ул. Приморская;
  • ул. Атамана Головатого;
  • ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м «Преображенский» (в пределах улиц Ученической, ул. Магистральной и ул. Сосюры);
  • ул. Умова (до ул. Промышленной);
  • микрорайон «Троицкое» в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;
  • восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
  • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. «Лузановка»;
  • мкр. «Кривая Балка»;
  • ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);
  • Черноморская балка (пос. Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж «Монастырский»);
  • среднефонтанская балка (10-я ст. В. Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);
  • Крыжановская балка;
  • ул. Семьи Глодан;
  • проспект Небесной Сотни;
  • проспект Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химический угол ул. Промышленной;
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковный угол ул. Атамана Чепиги;
  • ул. Приморский угол Газового переулка;
  • 5-я станция Большого Фонтана.

Какие улицы Одессы рискуют оказаться под водой во время ливней

Также в мэрии напомнили правила безопасности в случае очередной стихии:

  • не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
  • ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ при угрозе затопления;
  • жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
  • если есть риск подтопления – оставьте дом заранее и обратитесь в районные администрации;
  • избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

«Прошу каждого одессита отнестись к этим правилам максимально серьезно. Наша задача – сохранить жизнь и здоровье людей. Мы будем добиваться государственного финансирования модернизации системы водоотведения, ведь только комплексные решения оградят Одессу от новых вызовов», – подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

По официальной информации мэрии, сильнейший ливень привел к гибели 9 человек, включая одного ребенка. Еще три человека были травмированы.

По двум другим погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие – возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме