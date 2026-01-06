Ключевые моменты:

Утечка канализационных стоков зафиксирована на улице Лиманной.

Источник аварии — канализационные сети санатория им. Пирогова.

Специалисты и городские службы работают над устранением последствий.

Утечка канализации на Лиманной

Как сообщили 6 января в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, на улице Лиманной в Одессе произошел неприятный инцидент — канализационные стоки попали на проезжую часть. Проблема возникла из-за аварии на сетях, которые расположены на территории санатория им. Пирогова.

Обращение в инспекцию поступило от депутата Одесского горсовета Михаила Карпенчука, после чего была создана комиссия для расследования ситуации.

31 декабря 2025 года специалисты провели выезд на место. В состав комиссии вошли представители:

Государственной экологической инспекции,

Департамента экологии Одесского горсовета,

Пересыпской районной администрации,

Национального природного парка «Куяльницкий»,

А также сотрудники санатория им. Пирогова.

Комиссия подтвердила: аварийная ситуация произошла на сетях санатория, что и привело к выбросу нечистот на дорогу. Сейчас, по официальной информации, сотрудники учреждения принимают меры для ликвидации утечки и устранения загрязнения. Работы по устранению последствий находятся под контролем городских и экологических служб.