Погода в Одессе

В воскресенье, 28 декабря, ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. В городе будет облачно, ожидаются небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью и днем: +1-3°C.

Погода в Одесской области:

28 декабря будет облачно, с небольшими осадками. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью и днем: от -2°C до +3°C. На дорогах местами видимость во время осадков – 1-2 км.

Отдельно отмечают опасность пребывания у моря. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфовки или прибивки к побережью. В штормовую погоду возможен даже неконтролируемый подрыв.