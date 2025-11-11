отключение света

По информации компании «Укрэнерго», 12 ноября почасовые графики будут следующими.

графіки відключень 1

графіки відключень 2 В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

В случае изменений будем оперативно информировать вас на нашем сайте. 

Проверить актуальные данные одесситы могут:

