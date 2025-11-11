Ключевые моменты:

Активисты и экологи обращаются к общественности с просьбой присоединиться к уборке лимана.

Инициатива направлена на то, чтобы сделать Куяльницкий лиман символом чистоты.

Детали

Директор национального природного парка «Куяльницкий», вместе с ветеранами Одессы, инициировали масштабную акцию по уборке территории лимана от шин и мусора. Цель акции — не только очистить территорию, но и привлечь внимание к сохранению уникальной природы парка, который имеет важное экологическое, лечебное и культурное значение.

Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к мероприятиям по восстановлению природной среды и созданию положительного примера сотрудничества властей, общественности и волонтеров.

Акция носит символический характер — лиман стремятся сделать символом чистоты и общей силы общины, которая вместе строит будущее.

Присоединиться к уборке можно с соответствующим снаряжением, а также принять участие в информационной или волонтерской поддержке.

Напомним, Куяльницкий лиман — чудо природы, которое мы можем потерять навсегда

Читайте также: