Об этом сообщили на Фейсбук-странице «Каритас Одесса УГКЦ».

Ключевые моменты:

Акция проводится уже десятый год подряд.

Каждый желающий может передать новые украиноязычные детские книги.

Детали

Благотворительная инициатива организована благотворительным фондом «Каритас Одесса УГКЦ» и имеет целью подарить теплые эмоции и веру в добро детям, которые потеряли родных или вынужденно переехали из-за войны. Особое внимание организаторы уделяют содержанию подарков: дети получают не только сладости, но и книги как символ надежды, веры в чудо и победу добра.

Партнер акции Елена Цедилина отметила, что книга помогает наполнять жизнь позитивными историями и дает детям ощущение поддержки, особенно важное в нынешнее время. Сбор продолжается до 1 декабря, сами подарки будут вручать на День Святого Николая — 6 декабря.

Поддержать акцию может каждый, кто принесет новые детские книги в офис «Каритас Одесса УГКЦ» по адресу Джевецкого, 13 или присоединится финансово для покупки книг украинских издательств.

