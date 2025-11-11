По информации компании «Укрэнерго», 11 ноября почасовые графики будут следующими.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В случае изменений будем оперативно информировать вас на нашем сайте.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
