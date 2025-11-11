Прогноз погоды в Одессе на 12 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

