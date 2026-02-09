 

Ключевые моменты:

  • 9 февраля в Одессе и области продолжаются экстренные и стабилизационные отключения света.
  • Стабилизационные отключения действуют только там, где позволяет состояние электросетей.
  • Актуальный график можно проверять на сайте ДТЭК, в Viber и Telegram.
  • Графики могут меняться в течение дня по команде «Укрэнерго».

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня, 9 февраля, согласно команде «Укрэнерго» в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения электричества.

Проверить актуальные данные можно:

«Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – отмечают в ДТЭК.

В компании также напоминают: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

Напомним, вчера днем, 8 февраля, одесситы перекрыли проезжую часть на проспекте Владимира Великого, протестуя против длительных отключений электроэнергии.

