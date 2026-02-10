Ключевые моменты:

Ночная атака РФ на энергетическую инфраструктуру юга Одесской области

Без электроэнергии более 95 тысяч человек в 42 населенных пунктах.

Критическая ситуация в Килии: более 200 домов без газа и отопления.

Помощь от ДСНС: генераторы, полевые кухни, пункты обогрева.

Энергетики ведут круглосуточный ремонт.

Очередная ночь террора

В ночь на 10 февраля юг Одесской области вновь подвергся мощным атакам на энергетическую инфраструктуру. Из-за обстрелов оккупантов без электроэнергии осталось более 95 тысяч жителей в 42 населенных пунктах региона.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, самая плохая ситуация в Килии. Ведь здесь более 200 домов, где проживает 9 тысяч человек, остались без газа и централизованного отопления. Кстати, тепло в Килии зависит только от электричества, поэтому ситуация критическая.

Добавим, что ГСЧС уже направляет на юг Одесской области помощь: 7 мощных генераторов для критических объектов, 8 тепловентиляторов для быстрого обогрева помещений и 5 полевых кухонь. Планируется развернуть 10 пунктов обогрева и пособия.

Следует отметить, что энергетики круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее возвратить свет и тепло. К сожалению, разрушения значительны, ремонт требует времени. В Одесской области, где это может быть, действуют графики почасовых отключений, также ограничение мощности для бизнеса и индустрии.

Адреса мобильных пунктов несокрушимости и полевых кухонь:

г. Килия ул. Торговая 93 возле магазина Янтарный — ПУНКТ ОБИГРЕВА. Полевая кухня будет готова угощать горячим в 16:00.

г. Килия ул. Защитников Змеиного угла ул. Вилковская — Пункт обогрева и полевая кухня! Полевая кухня будет сегодня готова принять людей в 17:00.

г. Килия ул. Победы 2а (Пентагон) – пункт обогрева.

г. Килия ул. Победы угол ул. Вилковская (во дворе возле магазина вода) – «Пункт незламності».

г. Килия ул. Мира Городская центральная площадь – «Пункт незламності».