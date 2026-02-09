Ключевые моменты:

  • 10 февраля в Одесской области используются графики отключений электроэнергии.
  • В Одессе продолжаются аварийные отключения.
  • В зависимости от состояния энергосистемы расписание может корректироваться.

Что будет со светом 10 февраля

В воскресенье, 10 февраля, в отдельных районах Одесской области, где разрешает инфраструктура электросетей, действуют графики стабилизационных отключений света.

Согласно распоряжению «Укрэнерго», по всей Украине диспетчеры могут вводить графики почасовых отключений. В Одесской области стабилизационные графики действуют только там, где это технически возможно. В то же время в Одессе, частях Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются внеплановые экстренные отключения.

В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики на завтра:

графіки відключення світла Одеса

графіки відключення світла Одеса

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

