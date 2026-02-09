Ключевые моменты:
- 10 февраля в Одесской области используются графики отключений электроэнергии.
- В Одессе продолжаются аварийные отключения.
- В зависимости от состояния энергосистемы расписание может корректироваться.
Что будет со светом 10 февраля
В воскресенье, 10 февраля, в отдельных районах Одесской области, где разрешает инфраструктура электросетей, действуют графики стабилизационных отключений света.
Согласно распоряжению «Укрэнерго», по всей Украине диспетчеры могут вводить графики почасовых отключений. В Одесской области стабилизационные графики действуют только там, где это технически возможно. В то же время в Одессе, частях Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются внеплановые экстренные отключения.
В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики на завтра:
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
