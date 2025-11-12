отключения света

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», 13 ноября почасовые графики будут следующими.

 


Энергетики предупреждают, что время применения графиков и объем ограничений по ним в течение суток могут изменяться.

Отключение света 13 ноября 1

Отключение света 13 ноября 2

Проверить актуальные данные одесситы могут:

