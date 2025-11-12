По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», 13 ноября почасовые графики будут следующими.



Энергетики предупреждают, что время применения графиков и объем ограничений по ним в течение суток могут изменяться.

«Одесская жизнь» внимательно следит за такими изменениями и сразу о них сообщает. Поэтому оставайтесь на нашем сайте или подписывайтесь на телеграм-канал «Одесская жизнь», где информация появляется еще быстрее.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

