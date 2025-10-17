Ключевые моменты:

После отстранения Труханова из его мэрского кабинета исчезло всё — от мебели до ковров.

Глава ОВА Олег Кипер посоветовал новому руководству не приглашать туда журналистов, пока помещение не приведут в порядок.

С введением военной администрации власть в городе перешла к Сергею Лысаку. Его команда уже готовит помещение к полноценной работе.

Кабинет мэра Одессы после увольнения Труханова

16 октября в Одесском городском совете состоялось представление нового руководителя – главы городской военной администрации (ГВА) Сергея Лысака. Однако его ждала неожиданная картина: кабинет мэра оказался практически пустым. Об этом во время брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, из помещения вывезли буквально всё:

«Я был удивлен от того, что увидел. Вывезли все — диваны, ковры, ковры. Так что не спешите приглашать посетителей туда», — заявил Кипер.

Новому главе городской администрации советуют сначала привести кабинет в порядок.

Кипер также пояснил, как изменилась структура власти в городе. После введения военной администрации полномочия мэра прекращаются автоматически. Временно обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль, а новая администрация уже начала оформление и вскоре заработает в полном объёме.

А экс-мэру Одессы Геннадию Труханову могут объявить подозрение в сфере хозяйственной деятельности, временно отложив квалификацию по статье о государственной измене.

Читайте также: «Сильная рука» или «надзиратель из Киева»? Как одесские политики и эксперты реагируют на создание Одесской военной администрации