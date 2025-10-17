Ключевые моменты:

Приморская окружная прокуратура и полиция остановили незаконную продажу артефакта, датируемого II–III веками нашей эры.

Ценный предмет — бронзовая накладка с латинской надписью — был выставлен на интернет-аукцион за 40 тысяч гривен.

Эксперты уже занимаются оценкой находки. После экспертизы она пополнит коллекцию Национального музея истории Украины.

Попытка незаконной продажи римского артефакта в Одессе

Одесские правоохранители совместно с окружной прокуратурой сорвали попытку незаконной продажи редкого исторического предмета.

О находке сообщил Максим Левада, сотрудник Национального музея истории Украины. Он обнаружил, что на одном из интернет-аукционов была выставлена бронзовая накладка с надписью на латыни: «VICTOR I UTERE FELIX», что переводится как «Победитель, наслаждайся счастьем!».

Эксперты считают, что артефакт принадлежит к воинской культуре поздней Римской империи II–III веков. Он был представлен на аукционе под названием «Накладка Рим», стартовая цена составляла 40 тысяч гривен.

Личность продавца быстро установили, а сам предмет изъяли. Сейчас назначена экспертиза, которая определит подлинность и культурную ценность артефакта. По завершении всех процедур накладка передадут в Национальный музей истории Украины.

Это уже не первый случай, когда благодаря взаимодействию археологов и правоохранителей удаётся спасти исторические ценности. Ранее им удалось предотвратить продажу фибулы I–II веков, связанной с германскими племенами и Маркоманскими войнами. Тогда стартовая цена находки составляла 170 тысяч гривен.

