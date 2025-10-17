отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 17 октября до 17:00-20:00 осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы продолжается.

Центральный РЭС

  • Добровольцев, 1-3А,
  • просп. Шевченко, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17

Северный РЭС

  • 1-я Пересыпская,
  • 1я-6я Садовая,
  • Авангардная,
  • Бардаха,
  • Боровского Николая,
  • Большая Садовая,
  • Высокая,
  • Отечественная, 33,
  • Глаубермана,
  • Деревообрабатывающая,
  • Донецкая,
  • Дорожная,
  • Ак. Заболотного,
  • П. Ивахненко,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • П. Клепального,
  • Коровицкого Профессора,
  • Коблиевская,
  • Кошица Александра,
  • Капитана Кузнецова,
  • Листная,
  • Летняя,
  • И. Луценко,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Марсельская,
  • Металлистов,
  • Мирная,
  • Неждановой,
  • Обрывистая,
  • Озерная,
  • Осенняя,
  • Павлодарского,
  • Парковая,
  • Южная,
  • Похилая,
  • Почтовая,
  • Промышленная, 7Б,
  • Радиальная,
  • Светлая,
  • С. Узикова,
  • Украинки Леси,
  • Украинская,
  • Хавкина,
  • Химическая,
  • Чайкова,
  • Шептицкого,
  • Шполянская,
  • Штилева,
  • Ядовая,
  • дорога Балтская, 153,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,
  • пер. 1-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
  • 1-3-й пер. Дунаевского,
  • пер. 1-3-й Керченский,
  • пер. Испанский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Ковыловый,
  • пер. Крыжановский,
  • пер. Неждановой,
  • пер. Одесский,
  • пер. Ионы Отаманского,
  • пер. М. Сташевской,
  • пер. Сумский,
  • пер. Сахарный,
  • пер. Шахтинский,
  • пер. Шебелинский,
  • просп. Зеленый, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Напомним, до 17 октября в Киевском районе Одессы запланированы ремонтные работы на энергооборудовании, в связи с чем возможны кратковременные отключения света для безопасного выполнения работ.

