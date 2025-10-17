Ключевые моменты:
- Часть Одессы 17 октября до 17:00-20:00 осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы продолжается.
Центральный РЭС
- Добровольцев, 1-3А,
- просп. Шевченко, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17
Северный РЭС
- 1-я Пересыпская,
- 1я-6я Садовая,
- Авангардная,
- Бардаха,
- Боровского Николая,
- Большая Садовая,
- Высокая,
- Отечественная, 33,
- Глаубермана,
- Деревообрабатывающая,
- Донецкая,
- Дорожная,
- Ак. Заболотного,
- П. Ивахненко,
- Керченская,
- Кишиневская,
- П. Клепального,
- Коровицкого Профессора,
- Коблиевская,
- Кошица Александра,
- Капитана Кузнецова,
- Листная,
- Летняя,
- И. Луценко,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Марсельская,
- Металлистов,
- Мирная,
- Неждановой,
- Обрывистая,
- Озерная,
- Осенняя,
- Павлодарского,
- Парковая,
- Южная,
- Похилая,
- Почтовая,
- Промышленная, 7Б,
- Радиальная,
- Светлая,
- С. Узикова,
- Украинки Леси,
- Украинская,
- Хавкина,
- Химическая,
- Чайкова,
- Шептицкого,
- Шполянская,
- Штилева,
- Ядовая,
- дорога Балтская, 153,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,
- пер. 1-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
- 1-3-й пер. Дунаевского,
- пер. 1-3-й Керченский,
- пер. Испанский,
- пер. Квантовый,
- пер. Ковыловый,
- пер. Крыжановский,
- пер. Неждановой,
- пер. Одесский,
- пер. Ионы Отаманского,
- пер. М. Сташевской,
- пер. Сумский,
- пер. Сахарный,
- пер. Шахтинский,
- пер. Шебелинский,
- просп. Зеленый, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,
- просп. Князя Владимира Великого,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Напомним, до 17 октября в Киевском районе Одессы запланированы ремонтные работы на энергооборудовании, в связи с чем возможны кратковременные отключения света для безопасного выполнения работ.