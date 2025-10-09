Ключевые моменты:

Полковника армии РФ обвиняют в том, что он 29 апреля 2024 года отдал приказ ударить ракетами по Одессе.

Удар пришёлся по пляжной зоне «Трасса здоровья», где не было военных объектов. Погибли 8 человек, среди них — маленький ребёнок.

Военное командование РФ знало о гражданском характере места, но всё равно применило кассетные боеприпасы.

Ракетный удар по «Трассе здоровья» признан военным преступлением

В Одессе будут судить российского полковника, который отдал приказ нанести ракетный удар по городу. Обвинительный акт против него направила в суд Одесская областная прокуратура.

Речь идет о командире 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве по ст. 438 УК Украины.

По версии следствия, 29 апреля 2024 года он отдал приказ ударить по Одессе с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» с кассетной боевой частью. Ракету запустили с оккупированной территории Крыма, из района населённого пункта Новоселовское.

Целью атаки стала «Трасса здоровья» — популярное место отдыха одесситов у моря. В результате удара погибли 8 мирных жителей, в том числе 4-летняя девочка. 23 человека получили ранения. Были разрушены и повреждены гражданские объекты, включая здание одного из университетов.

Следствие утверждает, что российские военные знали: в этом районе нет военных целей. Тем не менее, применили кассетное оружие, которое особенно опасно для гражданского населения.

Ранее прокуратура Одесской области установила, что приказ об убийстве жителей ЖК«Тирас» отдали чиновники российской армии.