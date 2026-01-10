Ключевые моменты:

Утренний удар по Одесскому району.

Россия атаковала промышленную инфраструктуру, поврежден пустой резервуар на портовом предприятии.

Возник пожар утеплителя.

Последствия атаки уточняются

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, с самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате, на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают все соответствующие службы, а последствия атаки уточняются.

Напомним, вчера, 9 января, в районе порта Черноморск российский ударный дрон атаковал гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, шедшее по украинскому морскому коридору для загрузки зерна. Ранение получил второй помощник капитана, гражданин Сирии. Также вблизи Одессы было поражено другое судно под флагом Коморских островов, транспортировавшее сою. В результате удара погиб член экипажа — гражданин Сирии.

