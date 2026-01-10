Ключевые моменты:

Массированная атака РФ на Днепропетровщину.

Атаки в направлении Богуславки и Новой Кругляковки (13 км от Боровой).

Инициатива Латвии созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Потери РФ:

Враг атаковал Днепропетровскую область

Этой ночью защитники неба уничтожили 27 беспилотников над Днепропетровской областью. В то же время атаки РФ привели к пожарам и разрушениям на нескольких участках. В частности, в Кривом Роге и окрестностях вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, а также отключена электроэнергия. Двое гражданских получили травмы.

Также около 01:00 в Днепре прозвучала серия взрывов. Возник пожар, инфраструктура получила повреждения, в городе и районе наблюдаются перебои с электричеством.

Следует отметить, что повреждены по меньшей мере три жилых дома. В гаражном кооперативе сгорели два гаража, еще 27 – повреждены. Травмирован 34-летний мужчина.

Коммунальные службы убирают обломки, а стражи порядка организовали пункт для заявлений о поврежденном имуществе.

Добавим, ГСЧС привлекло более 100 спасателей и 43 единицы техники для тушения пожаров от ночных ударов россии по области – работы продолжаются.

РФ пытается продвинуться в направлении Богуславки и Новой Кругляковки

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 9 января, оккупанты пытались продвинуться в направлении Богуславки и Новой Кругляковки — населенных пунктов, расположенных примерно в 13 км от Боровой. Кроме того, российские силы атаковали вблизи Степной Новоселовки, которая находится на расстоянии около 15 км от Купянска-Узлового.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался наступать в районах Прилепки, Старицы, Волчанска и Зеленого.

Латвия инициирует заседание ООН

Латвия предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Инициатива связана с использованием Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО.

Потери врага

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1217810 своих военных, в том числе 880 человек — за последние сутки, такие данные по состоянию на утро 10 января привел украинский Генштаб.

