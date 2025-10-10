Ключевые моменты:

Ночью 10 октября Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В большинстве регионов объявлялась воздушная тревога, были взрывы.

Пострадала энергетическая инфраструктура. В Киеве без света остался весь левый берег, есть проблемы с водоснабжением.

В Запорожье погиб 7-летний ребёнок, несколько человек ранены. Повреждена газовая сеть, просят сократить использование газа.

Массированный удар по Украине: разрушения и пострадавшие

Ночью 10 октября российские войска нанесли мощные удары по украинской территории с использованием ракет и дронов-камикадзе. Главной целью снова стала энергетическая инфраструктура страны.

В Киеве удар пришёлся по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Спасатели эвакуировали 20 человек, 9 получили травмы. Левый берег города полностью остался без света, также возникли перебои с водоснабжением. По словам мэра Виталия Кличко, энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества.

В Печерском районе обломки беспилотника попали в многоэтажку, где загорелись несколько квартир на разных этажах. Пожар ликвидирован.

Особенно трагичной выдалась ночь для Запорожья. По данным главы области Ивана Федорова, от ран, полученных во время атаки, скончался 7-летний мальчик. Также есть раненые, один из них — в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены газовые сети. Местных жителей просят временно сократить использование газовых приборов, чтобы избежать полного отключения.

Читайте также: Черноморск без света уже более 20 часов после ударов по энергообъектам (ОБНОВЛЕНО)

Взрывы также прогремели в Днепре, Каменском, Криворожье. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что в данный момент специалисты делают всё, чтобы минимизировать последствия и как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Однако из-за продолжающейся угрозы оценка ущерба и ремонт возможны только при улучшении ситуации с безопасностью.