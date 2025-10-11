Ключевые моменты:
- Подозрение объявлено восьми чиновникам Одесского горсовета и представителям частных компаний;
- Фигурантам инкриминируют растраты, подделку документов и присвоение гуманитарной помощи;
- Ущерб громаде оценён в более 7 миллионов гривен.
- Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, среди подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники Управления капитального строительства, руководство Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия, руководитель Центра финансирования и хозяйственной деятельности учреждений образования Киевского района Одессы, один из руководителей Центра первичной медико-санитарной помощи, бывший заместитель начальника Департамента муниципальной безопасности и директор строительной компании.
Читайте также: Мэры, миллионы и завод-призрак: самые громкие расследования САП и НАБУ в Одессе
По данным правоохранителей, бывший чиновник Управления капитального строительства в свое время заключил несколько договоров с фирмой и предпринимателем, работающими в сфере архитектуры, на разработку проектов по реставрации больницы, памятников архитектуры и реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Однако, как выяснили правоохранители, ни одна проектная документация выполнена не была. Несмотря на это, чиновник подписал акты приемки работ и перевел подрядчикам почти 3,7 миллиона гривен.
Руководитель вместе с двумя подчинёнными Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия получили гуманитарную помощь, среди которой были электрогенераторы из Германии и Херсонской области, и вместо того, чтобы передать их для нужд громады, использовали оборудование для обслуживания частных лиц и бизнеса – домов, автомоек, кафе. Таким образом город потерял технику на сумму более 2,2 миллиона гривен. В ходе следственных мероприятий полиция изъяла это имущество как вещественные доказательства.
А руководитель коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений образования Киевского района г. Одессы» ненадлежащим образом исполнила служебные обязанности при заключении договора на поставку электроэнергии с частной компанией. В результате ее действий цена на электроэнергию была необоснованно завышена, что привело к лишним расходам бюджета более чем на 320 тысяч гривен.
Главный бухгалтер одного из Центров первичной медико-санитарной помощи при закупке ультразвуковой диагностической системы не проверила законность ценообразования и согласовала оплату медоборудования с включенным НДС, хотя по закону в период отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации такие закупки должны освобождаться от налогообложения. Из-за этого из бюджета необоснованно потратили почти 229 тысяч гривен.
Ранее в Одесской области задержали руководство обновленной МСЭК
Кроме того, во время капитального ремонта одного из родильных домов в Одессе директор строительной компании внесла ложные данные в официальные документы, завысив объемы и стоимость выполненных работ. Со своей стороны один из специалистов Управления капитального строительства, ответственный за технический надзор, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности и подписал акты, подтверждающие работы, которые фактически выполнены не в полном объеме. Это позволило подрядчику безосновательно получить из бюджета более 300 тысяч гривен.
Один из бывших заместителей директора Департамента муниципальной безопасности заключил договор на закупку б/у морских контейнеров по завышенной цене, которая превышала рыночную более чем на 450 тысяч гривен. Средства были перечислены поставщику на основании платежных документов, подписанных самим фигурантом.
По теме: В порту «Черноморск» выявили масштабную аферу при ремонте причала
На основании собранных доказательств полицейские сообщили фигурантам о подозрении – в зависимости от совершенного – в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в том числе повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; в составлении заведомо ложных официальных документов; в растрате и пособничестве в растрате имущества, находившегося в ведении лица, путем злоупотребления служебным положением, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; а также в служебной халатности, повлекшей существенный ущерб охраняемым законом государственным интересам.
За содеянного фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.