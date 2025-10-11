Ключевые моменты:

Подозрение объявлено восьми чиновникам Одесского горсовета и представителям частных компаний;

Фигурантам инкриминируют растраты, подделку документов и присвоение гуманитарной помощи;

Ущерб громаде оценён в более 7 миллионов гривен.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, среди подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники Управления капитального строительства, руководство Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия, руководитель Центра финансирования и хозяйственной деятельности учреждений образования Киевского района Одессы, один из руководителей Центра первичной медико-санитарной помощи, бывший заместитель начальника Департамента муниципальной безопасности и директор строительной компании.

По данным правоохранителей, бывший чиновник Управления капитального строительства в свое время заключил несколько договоров с фирмой и предпринимателем, работающими в сфере архитектуры, на разработку проектов по реставрации больницы, памятников архитектуры и реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Однако, как выяснили правоохранители, ни одна проектная документация выполнена не была. Несмотря на это, чиновник подписал акты приемки работ и перевел подрядчикам почти 3,7 миллиона гривен.

Руководитель вместе с двумя подчинёнными Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия получили гуманитарную помощь, среди которой были электрогенераторы из Германии и Херсонской области, и вместо того, чтобы передать их для нужд громады, использовали оборудование для обслуживания частных лиц и бизнеса – домов, автомоек, кафе. Таким образом город потерял технику на сумму более 2,2 миллиона гривен. В ходе следственных мероприятий полиция изъяла это имущество как вещественные доказательства.

А руководитель коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений образования Киевского района г. Одессы» ненадлежащим образом исполнила служебные обязанности при заключении договора на поставку электроэнергии с частной компанией. В результате ее действий цена на электроэнергию была необоснованно завышена, что привело к лишним расходам бюджета более чем на 320 тысяч гривен.

Главный бухгалтер одного из Центров первичной медико-санитарной помощи при закупке ультразвуковой диагностической системы не проверила законность ценообразования и согласовала оплату медоборудования с включенным НДС, хотя по закону в период отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации такие закупки должны освобождаться от налогообложения. Из-за этого из бюджета необоснованно потратили почти 229 тысяч гривен.

Кроме того, во время капитального ремонта одного из родильных домов в Одессе директор строительной компании внесла ложные данные в официальные документы, завысив объемы и стоимость выполненных работ. Со своей стороны один из специалистов Управления капитального строительства, ответственный за технический надзор, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности и подписал акты, подтверждающие работы, которые фактически выполнены не в полном объеме. Это позволило подрядчику безосновательно получить из бюджета более 300 тысяч гривен.

Один из бывших заместителей директора Департамента муниципальной безопасности заключил договор на закупку б/у морских контейнеров по завышенной цене, которая превышала рыночную более чем на 450 тысяч гривен. Средства были перечислены поставщику на основании платежных документов, подписанных самим фигурантом.

На основании собранных доказательств полицейские сообщили фигурантам о подозрении – в зависимости от совершенного – в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в том числе повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; в составлении заведомо ложных официальных документов; в растрате и пособничестве в растрате имущества, находившегося в ведении лица, путем злоупотребления служебным положением, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; а также в служебной халатности, повлекшей существенный ущерб охраняемым законом государственным интересам.

За содеянного фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.