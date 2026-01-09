Ключевые моменты:

Российские дроны атаковали два иностранных судна возле Одессы и Черноморска.

Погиб гражданин Сирии, ранен.

Атака подтверждает сознательный террор РФ против гражданского судоходства и продовольствия.

В районе порта Черноморск российский ударный дрон атаковал гражданское судно под флагом Сент-Киттс и Невис, шедшее по украинскому морскому коридору для загрузки зерна. По информации главы Одесской ОВА, Олега Кипера, ранение получил второй помощник капитана, гражданин Сирии. Пока ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Добавим, что судно сохраняет мореходность, продолжает движение и направляется в ближайший порт.

Также вблизи Одессы было поражено другое судно под флагом Коморских островов, транспортировавшее сою. В результате удара погиб член экипажа — гражданин Сирии.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что такая атака подтверждает сознательное уничтожение РФ гражданских объектов, международного судоходства и продовольственных поставок. Он добавил, что Украина прилагает максимальные усилия для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на непрерывные обстрелы.

