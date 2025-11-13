Ключевые моменты:

Активисты требуют уволить Ивана Липтугу из-за обвинений в нарушении закона о деколонизации.

Липтуга утверждает, что информация искажена, а все его международные проекты были официальными.

Он называет обвинения медийной атакой и манипуляцией.

Липтуга — на выход: чиновник ответил на обвинения

Общественные активисты организации «Деколонизация. Украина» обвинили директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Ивана Липтугу в саботаже закона о деколонизации и манипуляциях охранным статусом ЮНЕСКО. Они требуют его увольнения.

В ответ Иван Липтуга опубликовал заявление, где назвал происходящее информационной атакой, направленной на подрыв его репутации. По словам чиновника, публикации в СМИ основаны на вырванных из контекста фактах и домыслах.

Липтуга пояснил, что его визиты в Молдову и Приднестровье были частью официального проекта ЕС и ООН, в рамках которого создавалась «Белая книга». Проект реализовывался под руководством UNDP Moldova и касался развития туризма на всей территории Молдовы — по обе стороны Днестра.

«Любые попытки представить это как политическую деятельность или поддержку ПМР — это фейк», — подчеркнул он.

Также чиновник опроверг слухи о том, что в брендбуке Одессы якобы запрещен желто-голубой цвет. Он отметил, что официальные цвета города — желтый, синий и красный, а логотип имеет несколько утвержденных версий.

«Красный якорь — это не политический символ, а просто дизайнерский элемент», — пояснил Липтуга.

О сотрудничестве со Студией Лебедева

Чиновник подтвердил, что 15 лет назад действительно работал со Студией Артемия Лебедева, но только в рамках гражданских и культурных проектов, включая брендинг Одесской оперы и создание логотипа «Якорь-сердце».

По словам Липтуги, бренд Одессы Якор-Сердце разработал украинский дизайнер, который работал в то время в студии.

«Кроме разработки айдентики студия никогда не занималась развитием и продвижением бренда города, это делал я лично, ассоциация «Туризм Одессы» и Городской совет, в котором я тогда и не планировал работать. Студия давно не имеет к бренду отношения, все права принадлежат городу. А политические взгляды Лебедева я не разделяю», — подчеркнул он.

Липтуга заявил, что все обвинения против него — сознательные манипуляции, не подтвержденные документами. Он пообещал защищать свою репутацию и продолжать работать в интересах города.

Справка ОЖ

Логотип «Якорь-сердце» создали в студии российского дизайнера Артемия Лебедева в 2012 году по заказу ассоциации «Туризм Одессы». Права на него принадлежат одесскому коммунальному предприятию «Туристический информационный центр» и Ивану Липтуге, директору департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга. Позже Липтуга передал свои 50% городу.

Артемий Лебедев с 2014 года открыто поддерживает российскую агрессию: он одобрял оккупацию Крыма, а также посещал в дни войны «Азовсталь» и Запорожскую АЭС. В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину на пять лет, а в 2022 году дизайнер попал под санкции.

