Как дачный участок превратили в «Ранчо»

В Болградской общине Одесской области развитие зеленого, гастрономического, историко-этнографического и спортивного туризма стало совместным трудом предпринимателей и местного самоуправления. Амбициозной целью является сделать Болградскую общину туристическим хабом украинской Бессарабии.

Один из примеров – семья Крецу. Андрей и Ирина, владельцы магазина строительных материалов, начали новое дело осенью 2022 года.

– Решение принял мой муж, я, честно говоря, была против: началась большая война, никто не знал, что нас ждет, – рассказывает Ирина. – Но сейчас понимаю: муж был прав и все сделал правильно.

Супруги Крецу имели один садово-огородный участок за Болградом на берегу озера Ялпуг (крупнейшее пресноводное озеро Украины). В народе эту местность называют «Шпиль», однако для «зеленого» бизнеса ее не хватало.

– Мы выкупили еще три участка и таким образом получили территорию, достаточную для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и красотой природы, подышать свежим воздухом на берегу озера, – рассказывает Ирина. — Построили помещение с большим залом и баней, огородили забором, поставили беседки. И в декабре 2023 года открыли «Ранчо» – так мы назвали локацию.

Наши гости, которые с удовольствием парились в бане, начали спрашивать: а бассейн у вас будет? И мы начали строительство бассейна.

В результате этого сезона на все выходные дни лета в «Ранчо» были заказаны беседки на три месяца вперед. Ведь, как отмечает Ирина, сейчас для многих украинцев отдых за границей стал недоступным, поэтому люди ищут возможности для релакса дома.

– Развитие нашего бизнеса сдерживает то, что поток туристов к нам, на юг Одесской области, отрезал международный пункт пропуска в районе Паланки, – рассказывает женщина. – Поэтому на период войны мы делаем ставку на внутренний туризм. Столы для гостей не накрываем, но предоставляем мангалы, казаны и другое оборудование – людям интересно самостоятельно приготовить блюдо на живом огне, углях. Надеемся, что после окончания войны туристов станет больше.

Все проблемы преодолели вместе с соседями

Супруги Крецу – не единственные в Болграде, кто является примером развития местного предпринимательства в сфере зеленого туризма. По соседству с их участком другие горожане-предприниматели также ведут активные строительные работы.

– Каждый ищет что-то свое, оригинальное, – рассказывает Ирина. – Совместно с соседями мы решили две большие проблемы «Шпиля». Существующая линия электроснабжения была рассчитана на дачные домики, она не могла «потянуть» современные комплексы со всем оборудованием. Поэтому мы проложили новую линию, увеличив напряжение. Второй проблемой была грунтовая дорога к озеру. Она имеет крутой спуск: после дождя заехать и выехать невозможно. Мы обратились к депутатам Болградского горсовета. Учитывая, что «Шпиль» превращается в локацию с развитием туристических и рекреационных объектов, горсовет выделил для строительства дороги железобетонные плиты, правда, бывшие в употреблении. За счет собственных средств мы наняли технику, а работы проводили наши мужчины – так появилась дорога с твердым покрытием.

По словам директора КУ «Информационно-туристический центр «Болград» Юлии Димитровой, только на «Шпиле» уже действует пять локаций для поклонников зеленого туризма. Каждая из них имеет свою особенность. Например, на локации «Тихая поляна» предприниматель Анатолий Христов установил «закарпатские чаны» — увидел такое в Закарпатье.

Вокруг базы «У Недева» – прекрасная природа на берегу озера Ялпуг.

Этнотуризм: переупаковали праздники, переодели вождя

Интересным дополнением к зеленому туризму в Болградской общине является этнотуризм. Один из примеров – село Железнодорожное, которое стало известным на всю Украину, когда местные жители в процессе декоммунизации решили не избавляться от скульптуры «вождя пролетариата», а превратить ее в памятник болгарскому переселенцу.

– Добавили шапку и кожух из овчины, которые носят этнические болгары, обули сапоги, добавили в руку секатор, у ног поставили корзину с виноградом и для большей схожести сделали гуще усы – настоящий переселенец! – рассказывает директор Дома культуры Галина Бирюкова. – Это преобразование вызвало жаркие дебаты, чем привлекло еще большее внимание к селу Железнодорожное – и это прекрасно, потому что мы любим встречать туристов.

Коллектив и самодеятельные артисты местного Дома культуры перепаковали под туристов основные народные праздники – местный храмовый праздник Покрова, Дмитров день, Трифон Зарезан и т.д.

– В этом году 14 февраля на праздник Трифона Зарезанного мы встречали сразу две делегации туристов – из Одессы и Измаила, – рассказывает Галина Бирюкова. – Наш Трифон, роль которого исполняет Сергей Драганюк, – самый колоритный из всех. Туристы любят его за веселый нрав, за то, что Сергей – непревзойденный знаток обрядов и традиций. Он инициировал создание в Доме культуры этнографического музея «Бащината къща» (родительский дом), там собрано очень много экспонатов.

– Однажды мы решили на Дмитриев день пригласить туристов не только в музей, но и в мой дом, – рассказывает о одной из встреч Сергей. – Вместе лепили пирожки с брынзой, я показал гостям свой подвал с бочками – все были в восторге от такой экскурсии. Туристы засыпали меня вопросами – как я делаю вино, как готовится брынза.

– У нас есть несколько комплектов национальных костюмов, которые шьет Галина Бирюкова, – продолжает учительница местной школы, участница ансамбля «Радость» Анна Степаненко. – Мы красиво, ярко выглядим. Национальные праздники у нас живые, без пафоса – и это вызывает у туристов искренние эмоции.

Развитие туризма идет по плану

В Болградской общине налажена системная работа: горсовет принял План стратегического развития общины в сфере туризма, утвердил программу.

– В первый период войны, осенью 2022 года, было создано коммунальное учреждение «Информационно-туристический центр «Болград», которое осуществляет комплекс мероприятий в поддержку туризма, – рассказывает Жанна Суслина, руководительница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Болградского городского совета. – Специалисты центра проводят консультационно-информационную работу с предпринимателями, предоставляющими туристические услуги. Проводят встречи, мастер-классы, семинары для того, чтобы вдохновить их на развитие. Мы рекламируем наших предпринимателей, привлекаем их к ярмаркам и фестивалям, к участию в международных проектах и программах.

От заброшенного подвала – к карте подземного города

Когда проводили ремонт в здании под Болградский туристический центр, открылось старое подвальное помещение с двумя ходами, ведущими в разные стороны.

– Наш город двуярусный, у него есть подземная часть, – рассказывает руководитель туристического центра Юлия Димитрова. – Известно, что подземным ходом связаны два собора города. Мы отреставрировали подвал под туристическим центром, сделали из него туристическую локацию.

Юлия рассказала, что с помощью жителей города – владельцев домов со старыми подвалами – составляют подземную карту города, ведь эта тема будет очень интересной для туристов.

Туристический объект за средства международного проекта

У Болградской общины есть мощные связи с общинами Болгарии, Молдовы, Румынии, и эта международная практика также вдохновляет на развитие местного туризма.

Совместными усилиями городского совета и поклонников истории города Болградская община вошла в международный проект BSB 1010 «Развитие и продвижение общего наследия» в рамках совместной операционной программы «Черноморский бассейн 2014-2020», в котором участвовали три города из Болгарии, Румынии и Украины.

– Общий бюджет проекта составил 1,3 миллиона евро, Болграду было выделено 328 тысяч, – рассказывает Юлия Димитрова. – На эти средства мы начали реставрировать в городском парке у озера Ялпуг памятник архитектуры местного значения Дом Малевинского – так в народе называют дом первого градоначальника. По условиям гранта, 8% от суммы предоставил местный бюджет. Очень сложно было закончить проект – начались военные действия, резко выросли цены на стройматериалы. Но, преодолев все трудности, мы завершили работы в конце 2023 года. В рамках проекта также создано видео «Болград туристический», издан туристический путеводитель.

– Во время войны сложно привлекать туристов, – констатирует Жанна Суслина. – Поэтому мы взяли направление на развитие внутреннего туризма. Уже разработано 15 маршрутов, которые предлагаем туристическим агентствам Одесской области. У нас очень прочная коллаборация между городским советом, специалистами и предпринимателями. Только совместная работа дает хороший результат.

Впечатления туристов о Болграде незабываемые

Ярослав Саражинский, житель г. Киев:

– Я поклонник исключительно зеленого туризма: походы в горы, байдарки и т.д. Повезло посетить и Болград. Это – обычный провинциальный город, но он стал известен на всю Украину фестивалем вина. Это – магнит. Если уже приехал, обязательно здесь остановишься. Есть информация о наличии баз, предлагающих разнообразный отдых – можно выбирать на свой вкус. В Болграде есть природные источники с вкусной водой, привлекает тишина у озера Ялпуг. Понравились прогулки по большому городскому парку на берегу озера: по благоустройству не супер дорого-богато, но он ухоженный и открытый для всех. Здесь есть беседки с мангальными зонами, лужайки для игр с мячом.

Валентина Торосян, жительница г. Рени:

– Впервые в Болграде я побывала в позапрошлом году на празднике Трифона Зарезанного. Впоследствии удалось посетить село Новые Трояны в Болградском районе. Там есть интересная локация с сыроварней. Ее во время войны открыла семья из Одессы, которая имеет корни в этом болгарском селе. Мы пробовали очень вкусные сыры и настоящее сливочное масло – забытые вкусы. А какое удовольствие просто смотреть на маковое поле – в городе такого не увидишь. Отдыхая в этом селе, вспомнила детство: овцы, коровы, пшеничные поля… Сельский туризм – это когда отключаешься от всего. Там даже интернет не ловит – и это очень хорошо!

Снежана Стрепетова, руководитель туристического агентства «Солнечный ветер»:

– Если сравнивать развитие туризма в двух соседних районах — Измаильском и Болградском, то последний значительно выигрывает. В Болграде есть туристический центр как коммунальное учреждение, мы с его сотрудниками на связи.

Конечно, болградцам еще есть над чем работать. Например, озеро Ялпуг еще не используется так, как это возможно. Мы рекомендуем обустроить пляжную зону, организовать катание на лодках. Да, в некоторых местах предприниматели предлагают бассейны и сауны, зоны для барбекю для тех, кто любит самостоятельно готовить еду на живом огне. Но для наших групп есть минус – там нет кухни, чтобы накормить туристов. Специалисты туристического центра «Болград» всегда прислушиваются к нашим рекомендациям, они сами инициативные, поэтому будем сотрудничать и в дальнейшем.

Татьяна Дымнич, жительница г. Одесса:

– Восьмого марта мы отправились женской компанией в Болград — и этот день стал настоящим праздником! Самым ярким впечатлением стали чаны на берегу Ялпуга в усадьбе «Тихая поляна» — удивительное сочетание природы, тепла и релакса. Погружение в чан с видом на озеро — это почти медитация, после процедуры чувствуешь невероятный заряд свежести и энергии. Особый колорит путешествию придали бессарабская кухня и вино. Это было лучшее 8 Марта — с улыбками, искренними разговорами и воспоминаниями, которые будут греть душу еще долго. Рекомендую этот отдых всем, кто ценит природу, спокойствие и особый ритуал в стиле «гармония с природой».

Опыт Городоччины: попытки и неудачи

В 2008 году в селе Великий Карабчиев Городоцкой общины была первая попытка начать зеленый туризм. Трое местных жительниц планировали принимать гостей в своих усадьбах, а владельцы лошадей предлагали туристам конные прогулки. Привлекательные природные условия – холмистая местность, живописные пейзажи, водоем и грибной лес – вселяли надежду.

– Мы планировали создать 11 рабочих мест и реализовать интересный проект. Жители и гости села могли бы кататься на квадроциклах и плавать на байдарках. Но, к сожалению, не сложилось, – рассказала староста села Надежда Пивень.

Крестьяне быстро увлеклись идеей, но так же быстро потеряли энтузиазм. Из-за пассивности, страха перед новым и недостатка знаний идею так и не удалось реализовать.

Впоследствии, в 2020 году, возник новый замысел для развития зеленого туризма – создать на базе ликвидированной школы спортивно-оздоровительный лагерь. По мнению властей, он побудил бы местных жителей открыть хотя бы одну зеленую усадьбу, но тоже не сложилось.

– Это было предложение депутата Александра Кушнира и начальника отдела культуры Городокского городского совета Олега Федорова. Они подготовили проект и даже удалось предусмотреть средства на его реализацию, – рассказывает библиотекарь села Надежда Касияник, одна из тех женщин, которые хотели создать здесь зеленые усадьбы. – Преимуществ было немало: помещение со спортивным залом, столовой и санузлами, транспортное сообщение, живописные пейзажи. Мы планировали организовать обмен туристами: принимать детей из польского города-побратима Сохачева, а наших отправлять туда. Но, к сожалению, война перечеркнула все планы, и эта идея так и осталась нереализованной.

«Поричка»: пример зеленого туризма в Городоччине

Теперь в общине появилась новая надежда на развитие зеленого туризма, который в Хмельницкой области постепенно набирает обороты. Два месяца назад в селе Старое Поречье начал работать экопарк «Порочка», который открыл Максим Гурный.

Сегодня это пространство, где можно не только увидеть редких птиц и животных, но и узнать о них больше. Эта местность уже стала магнитом для туристов. И здесь важна образовательная составляющая: посетителям экопарка рассказывают историю края, учат, как заботиться об окружающей среде.

– Создать экопарк было моей мечтой с детства, и она наконец осуществилась. Поэтому отмечу: если вы хотите что-то делать и вас что-то сдерживает, делайте это, потому что все стереотипы и ограничения – у нас в голове. В то же время сейчас называть экопарк бизнесом рано. Это дело, которое помогает нам держаться на плаву. Моя основная работа – учитель информатики, а также я занимаюсь ремонтом техники, – рассказывает Максим и добавляет, что без поддержки семьи он бы не справился.

В отделе культуры, национальностей, религий и туризма Городокского горсовета отмечают, что спрос на посещение экопарка растет.

– Проект «Поричка» доказал: экологический и познавательный отдых является современным и интересным, а зеленый туризм способен стать визитной карточкой Городоччины. Теперь нужно найти единомышленников в других селах, которые хотели бы открыть зеленые усадьбы, тогда туристы могли бы приезжать к нам с ночевкой, – отмечает Сергей Щур, заместитель начальника отдела культуры, национальностей, религий и туризма.

Почему зеленый туризм в Городоччине не развивается?

Несмотря на это, по словам Сергея Щура, одна из главных причин, почему зеленый туризм в целом не развивается (и это касается не только Городоччины), – это сезонность. Наибольший поток посетителей приходится на несколько месяцев в году, и только тогда владельцы зеленых усадеб имеют шанс что-то заработать. В остальное время бизнес практически не работает, поэтому многие люди делают выбор в пользу заработка за границей, а не развития собственного дела дома.

– Мы не очень близки к самым популярным туристическим локациям. И это проблема не только для Городка, но и для таких мест, как Самчики, Малиевцы или Меджибож, – объясняет Сергей Щур. – Люди считают, что на туризме трудно заработать, поэтому не рискуют. Ведь зеленый туризм – это не только крафтовые изделия. Это прежде всего агроусадьбы: когда у владельца есть свободный дом и он может сдавать его туристам и предлагать дополнительные услуги. Также есть страх налоговой системы. Люди боятся официально регистрировать бизнес, потому что убеждены, что это вызовет проблемы.

Власть пыталась «разворошить» ситуацию с помощью фестивалей и других мероприятий, но пока это не принесло никаких результатов. По мнению Сергея Щура, без активного участия малого бизнеса и общественных инициатив это направление не имеет перспективы.

– Мы проводили семинары, тренинги, но они результатов не дали. Потому что туризм – это не только здания для ночлега. Это должен быть комплекс: природа, история, традиции, аутентичность. И только тогда появится настоящий интерес туристов и реальный заработок, – добавляет заместитель начальника отдела культуры.

Проте в міськраді не полишають надії на те, що колись Городоччина стане прикладом розвитку зеленого туризму. У планах – зберегти родзинки сіл Городоцької громади. Наприклад, 400-річний дуб у Купині, найстаріший млин у селі Радковиця, а також сквер у селі Турчинці, який хоче відновити виходець із села.

– На самом деле война научила нас ценить свое. Сейчас мы ищем заинтересованных людей, активистов. Стремимся сохранить и показать молодежи глиняные дома-мазанки, старинную посуду, исторически важные места. Туристов, которые будут приезжать в наш музей, мы будем направлять в села общины. Планируем разработать маршрут где-то к весне следующего года, – отметила секретарь горсовета Елена Грих.

Для реализации задуманного сейчас ищут спонсоров, а при необходимости отдельные проекты профинансируют из местного бюджета.

Сегодня об уникальных местах Городоцкой общины можно узнать из информационно-туристического пилона с QR-кодами, который установлен в центре города на площади Героев Майдана. Там проложен туристический маршрут к самым интересным местам, однако пока нет усадеб, где можно переночевать и получить комплекс услуг.

Материал создан в соавторстве: Антонины Бондаревой, Натальи Попович, Веры Лапы, Виктории Чабановой, Марианны Шкаврон.

