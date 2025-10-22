Фестиваль пройдет во вторую субботу ноября. Об этом в Фейсбук сообщает Фонд поддержки предпринимательства в Болградском районе.

Ключевые моменты:

Программа будет включать дегустации, мастер-классы и выставки винных коллекций.

Винодельческие традиции Одесской области станут центральной темой мероприятия

Подробности фестиваля

Фестиваль будет иметь международный формат: участники и гости прибудут из разных стран, что подчеркивает его значимость на мировой винной карте. Винодельческие традиции Одесской области, региона с богатой историей изготовления вина, станут одной из центральных тем мероприятия. Это позволит посетителям глубже понять уникальность местного терруара и особенности производства вина на Юге Украины.

Культурная программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной. Кроме классических дегустаций, предусмотрены мастер-классы от опытных виноделов, презентации новинок винной индустрии и выступления известных экспертов отрасли. Виноделы получат уникальную возможность обмена опытом, поделятся собственными наработками и внедрят новые идеи в свою работу.

В рамках фестиваля ценители вина смогут:

Посетить выставки винных коллекций из разных стран и регионов мира, где будут представлены как классические, так и авторские напитки.

Принять участие в дегустационных конкурсах и получить профессиональные консультации от ведущих сомелье, которые помогут лучше разобраться в тонкостях винной культуры.

Оценить гастрономические предложения от местных ресторанов, которые представят блюда, идеально сочетающиеся с различными сортами вина.

