Фестиваль пройдет во вторую субботу ноября. Об этом в Фейсбук сообщает Фонд поддержки предпринимательства в Болградском районе.
Ключевые моменты:
- Программа будет включать дегустации, мастер-классы и выставки винных коллекций.
- Винодельческие традиции Одесской области станут центральной темой мероприятия
Подробности фестиваля
Фестиваль будет иметь международный формат: участники и гости прибудут из разных стран, что подчеркивает его значимость на мировой винной карте. Винодельческие традиции Одесской области, региона с богатой историей изготовления вина, станут одной из центральных тем мероприятия. Это позволит посетителям глубже понять уникальность местного терруара и особенности производства вина на Юге Украины.
Культурная программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной. Кроме классических дегустаций, предусмотрены мастер-классы от опытных виноделов, презентации новинок винной индустрии и выступления известных экспертов отрасли. Виноделы получат уникальную возможность обмена опытом, поделятся собственными наработками и внедрят новые идеи в свою работу.
В рамках фестиваля ценители вина смогут:
- Посетить выставки винных коллекций из разных стран и регионов мира, где будут представлены как классические, так и авторские напитки.
- Принять участие в дегустационных конкурсах и получить профессиональные консультации от ведущих сомелье, которые помогут лучше разобраться в тонкостях винной культуры.
- Оценить гастрономические предложения от местных ресторанов, которые представят блюда, идеально сочетающиеся с различными сортами вина.
Читайте также:
- Эта редкая черепаха пережила динозавров: кого ученые встретили в Одесской области
- В Одессе очищают Куяльницкую канаву и гидросооружения города
- Из Одессы в Румынию построят еще одну дорогу: детали