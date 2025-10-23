Ключевые моменты:

Туристический сбор в Одессе составил более 9,1 млн грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Общий рост налоговых поступлений в отрасли — от 25% до 40%.

Летом работали все пляжи, включая два инклюзивных. Спрос на отели 4–5 звезд вырос, а средний чек на проживание поднялся на 30%.

Большинство отдыхающих — жители Украины. Средние расходы туристов выросли на 25–40%.

Туризм в Одессе в 2025 году: показатели растут

По словам директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Ивана Липтуги, Одесса демонстрирует положительную динамику туристических показателей.

На 1 октября 2025 года поступления от туристического сбора составили 9 млн 120 тыс. грн, что на четверть превышает прошлогодний результат. Кроме того, от 25% до 40% выросли доходы от других налогов, связанных с туристической отраслью.

В высокий сезон — июль и август — в городе работали все пляжи, открытые военной администрацией, в том числе два инклюзивных.

Рост потока туристов сразу сказался на гостиничном бизнесе. Повысился спрос на все категории размещения — от бюджетных вариантов до отелей высокого класса. Это говорит о том, что отдых в Одессе становится все более полноценным: люди выбирают не короткие поездки, а полноценные отпуска с комфортом и расширенным сервисом.

«Все объекты размещения — от пятизвездочных до четырехзвездочных отелей — зафиксировали рост спроса. Средний чек за проживание увеличился примерно на 30%. Повышение наблюдается как в премиум-сегменте, так и в бизнес-категории», — отметил Иван Липтуга.

Большинство гостей — украинцы из разных регионов. Иностранных туристов стало меньше, но они приезжают в основном из соседних стран, а также в рамках журналистских, гуманитарных и бизнес-миссий.

Для сравнения: в 2024 году Одессу посетили около 4 млн человек, из которых около 350 тысяч — иностранцы.

Несмотря на войну и ограничения, Одесса остается единственным безопасным и доступным курортом на побережье. Город активно развивает круглогодичный туризм — работает над новыми форматами событий, гастрономическими и культурными маршрутами, чтобы привлекать посетителей не только летом.

