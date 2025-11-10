На фестиваль в Болград приехали многочисленные туристические группы.

– Наш фестиваль привлекает тем, что болградцы любят искренне, от души угощать вином, – рассказывает активист общественной организации «Ассоциация виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района» Валерий Абаджиев. – Если на аналогичных других фестивалях попробовать образцы можно, как правило, только за деньги, то в наших краях искренне угощают. Мы знаем: если человеку вино понравилось, он купит значительно больше.

К сожалению, организаторам фестиваля не удалось достичь довоенного размаха традиционного конкурса виноделов: если раньше представляли более двухсот образцов, то в этом году компетентная комиссия оценивала около ста молодых и старых вин.

В номинации «молодое вино» Дипломами фестиваля награждены Иван Кирчиков за «Каберне» и Иван Димов за «Одесское черное».

Также отмечены образцы вин, которые были представлены в единичном экземпляре в своем сорте, но получили высокие оценки комиссии. Это были «Мускат Яловенский» Александра Стоянова, «Цитронный Магарача» Александра Тешку, «Пино Нуар» Анзора Билалова, шикарный букет из «Каберне» + «Одесский черный» Валентина Филимончука и три вина Юрия Грекова — «Иршаи Оливер», «Сухолиманское» и «Мускат Одесский».

Также были отмечены победители в номинации «Вино прошлых лет»

Семь виноделов, получивших два и более дипломов, награждены памятными подарками – дубовыми бочками.

На самом форуме 8 ноября было проведено народное голосование – гости фестиваля голосовали своими деньгами за вина и виноделов, которые им понравились. Победителем с суммой 2800 гривен стал Валерий Желясков из Криничного. От организаторов ему вручили дубовый бочонок на 15 литров. Всего в ходе народного голосования собрали 7 тысяч гривен.

Кроме того, организаторы провели беспроигрышную лотерею и ряд аукционов, в ходе которых собирались средства в поддержку ВСУ. Например, за донат готовили кофе по-крымски на песке в джезвочке, благодаря чему собрали около 6 тысяч гривен.

Всего в поддержку ВСУ собрали около 88 тысяч гривен.

Праздник был украшен большим концертом под открытым небом, в котором приняли участие коллективы и солисты. Свою изюминку добавили музыканты, которые не ждали приглашения на сцену, а играли и пели там, где душа развернулась.

Беседа с виноделами-любителями о вине и о том, какое оборудование они используют, производя уникальные вина, – в ближайшее время в публикации издания «Одесская жизнь».

