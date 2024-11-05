Кира Муратова: «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…»

Кира Георгиевна Муратова (Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в селе Сороки, Королевство Румыния. Училась на филологическом факультете в МГУ, а после на режиссерском факультете ВГИКа.

В 1961 году стала режиссёром на Одесской киностудии. Здесь же дебютировала как сценарист и режиссер. В 70-х уехала в Ленинград и работала на киностудии «Ленфильм».

За свою карьеру выступила режиссером и сценаристом более 20 картин. В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

В 2012 году, после премьеры картины «Вечное возвращение» заявила, что уходит из кинематографа.

Кира Муратова скончалась 6 июня 2018 года, вечером, в Одессе после тяжёлой болезни.

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Какой была Кира Муратова

О ней говорят много. И разное. Но лучше, чем сам человек, о себе рассказать не может никто. Поэтому понять, какой на самом деле была Кира Муратова, по каким принципам жила и работала, помогут цитаты выдающегося режиссера.

О людях…

Живые люди – это очень опасно… Я всегда говорю, что хочу их всех загнать в пленку! После этого они могут делать все что угодно: пить, болеть, умереть. Они уже существуют, они уже мои и не только мои.

О жизни…

Правда в основном ужасная, мучительная, смертельная. Увидеть ее – значит умереть.

О мечте…

Моя мечта — вообще исчезнуть, чтобы остались только фильмы. Вот мне не нравится, чтобы меня открывали, как консервную банку, и смотрели, что у меня там внутри. А пускай будет загадка, а пускай будет так вот.

О войне…

Я ненавижу войну. Я вообще не понимаю, как это можно — в XXI веке убивать друг друга. Это должно быть запрещено как людоедство. Хотя людоедство я еще как-то могу понять, потому что голодные люди едят как животные. Но война — это омерзительная вещь. Ни ради какой территории, даже если ты назовешь эту территорию родиной, мы не имеем права убивать друг друга.

О кино…

Кино – это радость! Никаких других настоящих радостей для меня нет. У меня всегда фильм растет как дерево. Есть глобальный замысел, а по ходу дела на нем появляются веточки, и так он ветвится до самого конца.

Фильмография

1962 — У крутого яра (режиссер, сценарист)

1964 — Наш честный хлеб (режиссер, актриса)

1967 — Короткие встречи (режиссер, сценарист, актриса)

1971 — Долгие проводы (режиссер)

1979 — Познавая белый свет (режиссер, сценарист)

1983 — Среди серых камней (режиссер)

1987 — Перемена участи (режиссер, сценарист)

1989 — Астенический синдром (режиссер, сценарист)

1992 — Чувствительный милиционер (режиссер, сценарист)

1994 — Увлеченья (режиссер)

1997 — Три истории (режиссер)

1999 — Письмо в Америку (короткометражный)

2001 — Второстепенные люди (режиссер, сценарист)

2002 — Чеховские мотивы (режиссер, сценарист)

2004 — Настройщик (режиссер, сценарист)

2005 — Справка (режиссер)

2006 — Кукла (режиссер)

2007 — Два в одном (режиссер)

2009 — Мелодия для шарманки (режиссер, сценарист)

2012 — Вечное возвращение (режиссер, сценарист)

Награды и премии

Народная артистка УССР

4 премии «Ника»

специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля

3 премии «Кинотавр»

премия «Триумф»

Государственная премия Украины имени Александра Довженко

приз Золотой Дюк

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской кино академии «Оскар».

ФОТО — diasporanews.com, 24tv.ua

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