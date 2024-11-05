Новости Одессы и Одесской области

Кира Муратова: «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…»

Кира Муратова: «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…»

В этот день родилась одна из самых ярких и необычных личностей в мире кино — Кира Муратова, режиссёр, оставивший значительный след в советском и постсоветском кинематографе. Муратова стала известной своим неповторимым стилем, балансирующим между эксцентричностью и философским глубокомыслием. Её уникальный подход к изображениям, способностями глубоко раскрывать человеческие эмоции и часто резкий, провокационный стиль сделали Муратову культовой фигурой.

Кира Георгиевна Муратова (Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в селе Сороки, Королевство Румыния. Училась на филологическом факультете в МГУ, а после на режиссерском факультете ВГИКа.

В 1961 году стала режиссёром на Одесской киностудии. Здесь же дебютировала как сценарист и режиссер. В 70-х уехала в Ленинград и работала на киностудии «Ленфильм».

За свою карьеру выступила режиссером и сценаристом более 20 картин. В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

В 2012 году, после премьеры картины «Вечное возвращение» заявила, что уходит из кинематографа.

Кира Муратова скончалась 6 июня 2018 года, вечером, в Одессе после тяжёлой болезни.

Читайте также: В честь Киры Муратовой, на Одесской киностудии установили памятную табличку

Какой была Кира Муратова

Кира Муратова

О ней говорят много. И разное. Но лучше, чем сам человек, о себе рассказать не может никто. Поэтому понять, какой на самом деле была Кира Муратова, по каким принципам жила и работала, помогут цитаты выдающегося режиссера.

О людях…

Живые люди – это очень опасно… Я всегда говорю, что хочу их всех загнать в пленку! После этого они могут делать все что угодно: пить, болеть, умереть. Они уже существуют, они уже мои и не только мои.

О жизни…

Правда в основном ужасная, мучительная, смертельная. Увидеть ее – значит умереть.

О мечте…

Моя мечта — вообще исчезнуть, чтобы остались только фильмы. Вот мне не нравится, чтобы меня открывали, как консервную банку, и смотрели, что у меня там внутри. А пускай будет загадка, а пускай будет так вот.

О войне…

Я ненавижу войну. Я вообще не понимаю, как это можно — в XXI веке убивать друг друга. Это должно быть запрещено как людоедство. Хотя людоедство я еще как-то могу понять, потому что голодные люди едят как животные. Но война — это омерзительная вещь. Ни ради какой территории, даже если ты назовешь эту территорию родиной, мы не имеем права убивать друг друга.

О кино…

Кино – это радость! Никаких других настоящих радостей для меня нет. У меня всегда фильм растет как дерево. Есть глобальный замысел, а по ходу дела на нем появляются веточки, и так он ветвится до самого конца.

Фильмография

  • 1962 — У крутого яра (режиссер, сценарист)
  • 1964 — Наш честный хлеб (режиссер, актриса)
  • 1967 — Короткие встречи (режиссер, сценарист, актриса)
  • 1971 — Долгие проводы (режиссер)
  • 1979 — Познавая белый свет (режиссер, сценарист)
  • 1983 — Среди серых камней (режиссер)
  • 1987 — Перемена участи (режиссер, сценарист)
  • 1989 — Астенический синдром (режиссер, сценарист)
  • 1992 — Чувствительный милиционер (режиссер, сценарист)
  • 1994 — Увлеченья (режиссер)
  • 1997 — Три истории (режиссер)
  • 1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
  • 2001 — Второстепенные люди (режиссер, сценарист)
  • 2002 — Чеховские мотивы (режиссер, сценарист)
  • 2004 — Настройщик (режиссер, сценарист)
  • 2005 — Справка (режиссер)
  • 2006 — Кукла (режиссер)
  • 2007 — Два в одном (режиссер)
  • 2009 — Мелодия для шарманки (режиссер, сценарист)
  • 2012 — Вечное возвращение (режиссер, сценарист)

 Награды и премии

  • Народная артистка УССР
  • 4 премии «Ника»
  • специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля
  • 3 премии «Кинотавр»
  • премия «Триумф»
  • Государственная премия Украины имени Александра Довженко
  • приз Золотой Дюк
  • В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской кино академии «Оскар».

ФОТО — diasporanews.com, 24tv.ua

Читайте также:

Фото аватара
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua