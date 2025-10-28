Ключевые моменты:

Истец просил внести правку в решение суда, где речь шла о признании факта гибели его брата на войне, однако суд отказал.

Судья Дмитрий Гандзий подчеркнул, что использовал выражение «рашистская педерация» намеренно и считает его корректным по отношению к стране, развязавшей войну против Украины.

Судья из Одесской области объяснил, почему не стал менять формулировку в решении

Судья Овидиопольского районного суда Одесчины Дмитрий Гандзий отказался внести изменения в судебное решение, где Россию назвал «рашистской педерацией».

Как сообщает «Думская», в своем определении Гандзий отметил, что это не описка, а «вполне корректное название указанного недогосударства».

Речь шла о гражданском деле, в котором истец просил установить юридический факт гибели своего брата — украинского военнослужащего, погибшего на войне. После оглашения решения заявитель попросил заменить спорное выражение на «Российскую Федерацию», но судья отказал.

В своем ответе он указал, что формулировка никак не влияет на суть дела и не несет юридических последствий для сторон. Гандзий также напомнил, что Россия «объявила против нашего государства открытую неспровоцированную, агрессивную и захватническую войну, продолжив тем самым агрессию по отношению к Украине, которая уже длится 11 лет».

Судья привел примеры военных преступлений, совершенных российской армией, сослался на позицию Совета Европы и подчеркнул, что термин «рашизм» официально признан Верховной Радой Украины в мае 2023 года как обозначение идеологии и политики «русского мира».

Читайте также: