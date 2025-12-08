Ключевые моменты:

НАБУ и САП завершили расследование по делу о недостоверном декларировании главы Одесского облсовета Григория Диденко и его жены-нардепки Юлии Диденко.

В декларациях за 2021–2023 годы супруги не указали имущество на сумму более 8 млн грн.

Прокурор САП подал иск о конфискации активов на 5 млн грн, происхождение которых Диденко не смогли объяснить.

Средства были внесены на оплату апартаментов и двух автомобилей Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска) в 2021–2024 годах.

Действия супругов квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Как сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе НАБУ, следствие установило, что в поданных супругами ежегодных декларациях за 2021–2023 годы отсутствуют сведения об имуществе общей стоимостью свыше 8 млн грн.

По материалам Бюро, прокурор САП подал иск в суд о конфискации активов на сумму 5 млн грн, поскольку пара не смогла подтвердить законность их происхождения.

«Детективы установили, что именно на эту сумму председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска)», – отметили в НАБУ.

В октябре 2025 года главе облсовета и его жене сообщили о подозрении. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

