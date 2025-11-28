Ключевые моменты:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности направления стабилизационного контингента в Одессу от международной коалиции для усиления обороны побережья и морской акватории.

Одесское побережье фактически является линией фронта.

ВСУ и структуры безопасности контролируют акваторию, не позволяя врагу приближаться к берегам.

Международное морское право и законодательство позволяют привлекать иностранные силы.

Побережье является фронтовой линией

По словам лидера Франции, международная коалиция может способствовать усилению обороны Одессы, обеспечив защиту морской акватории.

Следует отметить, что украинские военные уже контролируют прибрежную зону, однако угроза со стороны российского агрессора остается актуальной. Ведь одесское побережье фактически является фронтовой линией и его защитой занимаются разнообразные силы. Соответственно ВСУ и другие структуры безопасности контролируют морскую территорию и не позволяют врагу близко приближаться к берегам.

Кроме того, международное морское право и национальное законодательство позволяют привлекать дополнительные военные силы: сухопутные и морские.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не в первый раз поднимает тему возможного направления французских войск в Украину. В общем, Франция владеет мощным ресурсом — Иностранным легионом, регулярно привлекаемым к операциям за рубежом. Это элитное подразделение французской армии включает пехоту, саперов, десантников и специалистов по технике, насчитывая около 9000 бойцов – почти 10% от численности регулярных сил.