Ключевые моменты:

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу среди действующих нардепов.

Управление госохраны блокирует доступ детективам НАБУ в комитеты ВРУ.

Проводятся обыски в кабинетах «слуг народа» Киселя и Корявченкова («Юзик» из «Квартала 95»), а также других.

Препятствуют детективам НАБУ

Управление государственной охраны препятствует детективам НАБУ во время обысков в комитетах Верховной Рады. Им ограничивается доступ со стороны Европейской площади в Киеве.

Также в СМИ сообщают, что НАБУ проводит обыски в кабинетах нардепов от “Слуг народа” Киселя и Корявченкова, а также других. К слову, Корявченков известен как «Юзика» из «Квартала 95». Установлено, что прослушивание в его кабинете организовала одна из народных депутаток, и она продолжалась длительное время.

Стоит отметить, что больше записей получено из кабинета Киселя, председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Прослушка функционировала более двух лет. Кроме того, у НАБУ есть видео с камеры, которую носил один нардеп как агент бюро для фиксации. На записях упоминается более 40 народных депутатов.

