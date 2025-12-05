Ключевые моменты:

НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную организацию.

В помещении Анны Скороход продолжаются следственные действия.

Депутатку подозревают в получении взятки и участии в преступной схеме.

Обыск в доме Анны Скороход

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности Украины разоблачили деятельность преступной группы, руководительницей которой, по версии следствия, является действующая народная депутатка.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Дополнительную информацию о расследовании антикоррупционные органы пообещали обнародовать позже.

Добавим, что речь идет об Анне Скороход, которая подтвердила в социальных сетях, что в настоящее время в ее доме происходит обыск.

Напомним, народная депутатка Скороход в 2019 году была избрана в Верховную Раду по 93-му округу Киевской области от партии «Слуга народа». Однако уже в том же году, в декабре, ее вместе с Антоном Поляковым исключили из фракции из-за нарушения «командных договоренностей и согласованных голосований».

По словам Анны Скороход, ее нечего скрывать, ведь работа открыта и прозрачна. Она подчеркнула, что это прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать ее политическую деятельность через принципиальную позицию.

