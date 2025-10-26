Ключевые моменты:

Погибли двое военнослужащих из Одесской области: Роман Павленко и Александр Зайченко.

Роман Павленко погиб 16 октября 2025 года на Днепропетровщине, Александр Зайченко — 7 ноября 2023 года в Запорожской области.

В Раздельной и Одессе состоятся поминальные мероприятия и похороны.

Раздельнянский городской совет сообщил, что старший матрос Роман Павленко погиб 16 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе Новопавловки на Днепропетровщине. Причиной смерти стал авиаудар. Роману Павленко было 34 года.

В воскресенье, 26 октября, в Одессе пройдет совместная молитва за упокой его души. На следующий день, 27 октября, тело военного привезут в Раздельную, где траурная процессия пройдет от стелы при въезде в город до Успенского кладбища, где похоронят Героя.

А Подольский городской совет сообщил о гибели старшего солдата Александра Зайченко. Он погиб 7 ноября 2023 года во время штурмовых действий возле села Работино Запорожской области. Ему было 37 лет.

Александр Зайченко родился в поселке Чечельник на Винниччине. После учебы работал водителем, вместе с женой воспитывал дочь.

В 2014 году он присоединился к защите Украины в составе сил АТО/ООС, а после начала полномасштабного вторжения вновь пошел на фронт в рядах Национальной гвардии. Александр участвовал в боях, в том числе за Бахмут.

Время и место похорон военного пока не сообщаются.

Напомним, ранее в Украину вернули тела тысяч погибших защитников.