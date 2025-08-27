Ключевые моменты:

На железнодорожной станции в Одесской области создана лаборатория для идентификации погибших военных.

Сотни останков прибывают в рефрижераторных вагонах на железнодорожную станцию.

Работают 6 команд: следователи, криминалисты, патологоанатомы, разведчики и представители санслужбы.

Процедура занимает 20–30 минут: проверка на наличие взрывчатки, сбор личных вещей, забор ДНК, снятие отпечатков пальцев.

Каждое тело получает уникальный 17-значный идентификационный код.

Украина планирует установить личности всех примерно 6 000 тел, полученных от РФ.

Сотни тел прибывают на железнодорожную станцию в рефрижераторных вагонах — безымянные, изуродованные, часто выкопанные из траншей и завалов. На месте они оперативно проходят первичную экспертизу: останки выгружают в белых мешках и доставляют в импровизированную лабораторию возле путей. Об этом пишет The New York Times.

Здесь под тентами работают шесть команд, в состав которых входят следователи, криминалисты, патологоанатомы, разведчики и санслужбы. За 20–30 минут специалисты фиксируют данные: проверяют наличие взрывчатки, собирают личные вещи, проводят забор ДНК и, если возможно, снимают отпечатки пальцев с помощью специальной методики.

“Конвейерная система на железнодорожной станции в Одесской области на юге Украины призвана ускорить идентификацию, избежав традиционных вскрытий в моргах, которые и так перегружены”, — пишет издание.

Каждое тело получает 17-значный идентификационный номер, кодирующий дату прибытия, учреждение, которое получило тело, и индивидуальный порядковый номер.

Особое значение имеют личные вещи погибших — документы, украшения или фрагменты одежды. Если такие находят, техник фотографирует их, отдельно упаковывает в пакеты и помещает обратно к останками в новый мешок для тела.

«Личные вещи чрезвычайно важны», – говорит Андрей Шелеп, старший следователь полиции, который расследует преступления, совершенные во время войны. «Некоторые семьи не доверяют результатам ДНК. Они не смиряются со смертью. Они считают, что их близкие до сих пор в плену. Но когда они видят найденные вещи, сомнения исчезают».

Украина планирует установить личности всех около 6 тысяч тел, полученных от России по стамбульскому соглашению, и передать останки родным.

