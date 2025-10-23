Ключевые моменты:

Украина получила от России еще 1000 тел. Все они будут тщательно исследованы экспертами, чтобы установить личности погибших и причины смерти.

Уникальный полевой морг, где проводят экспертизы останков военных, находится на Одесчине.

С начала полномасштабной войны уже обработано более 2700 тел украинских защитников.

Репатриация тел украинских военных

В Украину вернули еще 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Репатриацию провели при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время следователи и специалисты МВД проведут все необходимые экспертизы, чтобы установить личности погибших. Этот процесс включает генетическую идентификацию, судебно-медицинское исследование и сверку данных ДНК с родственниками пропавших без вести.

Ранее в Одесской области начал работу уникальный полевой морг для идентификации погибших военных. Сюда доставляют тела украинских защитников в специальных вагонах-рефрижераторах. Эксперты проводят исследования, чтобы вернуть каждому из погибших имя. Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы уже обработало более 2700 тел.

Как работает многоэтапная система идентификации и почему родственникам приходится так долго ждать известий и как Российские войска намеренно калечат тела, усложняя работу судмедэкспертов, читайте в нашем материале: «Поза боксера» и 2700 тел: репортаж из единственного в Украине полевого морга, созданного на Одесчине