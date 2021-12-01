В Украине приняли закон о военных капелланах. Кто они и зачем нужны в армии?

Верховная Рада 30 ноября во втором чтении приняла закон про Службу военного капелланства. Священники в армии получат официальный статус военнослужащих.

Давайте разберемся, кто такие военные капелланы и что изменится с принятием нового закона.

Зачем нужны капелланы?

Военный капеллан — это священнослужитель, который оказывает моральную, духовную и этическую поддержку военнослужащим, а также их семьям. Он помогает справиться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Капеллан находится на передовой вместе с бойцами, может консультировать людей прямо в окопах.

Военным бывает сложно общаться с обычными психологами, говорит капеллан Лора Когут. Очень мало специалистов, которые умеют работать с ПТСР и понимают, что такое война, окопы и обстрелы. Капеллану больше доверяют, потому что он знает, про что говорит. Во время своих консультаций, Лора Когут надевает военную форму и общение происходит на равных.

Капеллан помогает всем военнослужащим — не обязательно быть верующим или принадлежать к определенной церкви. В обязанности капеллана входит:

организация и проведение молитв, богослужений

поминальные и торжественные мероприятия

популяризация здорового образа жизни

участие в реабилитации личного состава, нуждающегося в психологической помощи

консультация командования по религиозным вопросам

Капеллан не имеет права навязывать религиозные или другие убеждения. В законе сказано, что военнослужащие не обязаны участвовать в религиозных мероприятиях и обрядах.

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Кто может стать военным капелланом?

Это может быть священник с высшим богословским образованием. Религиозная организация, которую представляет капеллан, должна быть зарегистрирована в Украине. Капеллан заключает официальный контракт о прохождении военной службы на офицерской должности.

Священнослужитель должен пройти обучение по специальной программе подготовки военных капелланов. Государство определяет квоты и передает религиозным организациям мандаты, которые дают право капелланской деятельности.

Капелланам будут выдавать оружие?

Нет, это запрещено законом. Капелланы не будут получать оружие и боеприпасы. Их нельзя будет привлекать к дежурствам, нарядам и проведению служебных расследований.

По нормам международного гуманитарного права, военные капелланы остаются некомбатантами.

Что изменится с принятием закона о капелланской службе?

Военные капелланы получат статус военнослужащих. До этого их принимали в штат, как технических работников. Многие капелланы работали с бойцами на волонтерских началах, ничего не получая взамен. Считалось, что раз церковь отделена от государства, то и содержать капелланов должны религиозные организации.

Пастор Геннадий Валуев уверен, что такой подход был не совсем правильным. Некоторые церкви довольно маленькие и не могут позволить полноценное финансовое содержание капеллана. Военная форма, обувь, еда, топливо для транспорта, командировки на передовую — все это стоит немалых денег, обычной зарплаты на это не хватит.

Теперь военным капелланам предоставят полное обеспечение, социальный пакет, пенсии и весь набор льгот, который дает служба по контракту. Быть капелланом станет престижно.

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Фото: radiosvoboda.org