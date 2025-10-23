Ключевые моменты:
- На фронте погиб защитник Украины Виталий Бражников из села Заводовка Березовского района.
- Похороны бойца состоятся 24 октября в селе Заводовка.
- Жителей громады просят почтить память павшего Героя.
Об этом сообщили 22 октября в Рауховском сельском совете.
Похороны павшего бойца состоятся завтра, 24 октября, в селе Заводовка.
Жителей громады просят почтить память погибшего и достойно провести Героя в последний путь.
Читайте также:
- «Поза боксера» и 2700 тел: репортаж из единственного в Украине полевого морга, созданного на Одесчине;
- На фронте погиб одессит Роман Павленко;
- Под Одессой трагически погиб 20-летний военный Максим Чумаченко.
Спросить AI: