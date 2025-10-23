Память

Ключевые моменты:

  • На фронте погиб защитник Украины Виталий Бражников из села Заводовка Березовского района.
  • Похороны бойца состоятся 24 октября в селе Заводовка.
  • Жителей громады просят почтить память павшего Героя.

Об этом сообщили 22 октября в Рауховском сельском совете.

На фронте погиб защитник Украины Виталий Бражников из села Заводовка Березовского района.

Похороны павшего бойца состоятся завтра, 24 октября, в селе Заводовка.

Жителей громады просят почтить память погибшего и достойно провести Героя в последний путь.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме