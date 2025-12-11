Ключевые моменты

Ламбровка имеет уникальную историю: здесь жили немецкие колонисты, румыны и действовал один из крупнейших еврейских кибуцев.

После упадка виноградников и закрытия винзавода в селе фактически исчезли стабильные рабочие места.

Молодежь уезжает, население стареет, а проблемы с дорогами и инфраструктурой только ухудшают ситуацию.

Несмотря на трудности, громада поддерживает школу, культурные инициативы и проводит благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

От расцвета к упадку

В Ламбровке было собственное крупное сельхозпредприятие «Грона», которое обрабатывало более тысячи гектаров виноградных плантаций. Почти все местные работали на виноградниках или на винзаводе.

Но с 2000-х годов село стало приходить в упадок, плантации старели, а от когда-то мощной «Гроны» осталась лишь небольшая бригада виноградарей. Винзавод продали с молотка за 5 миллионов 815 тысяч гривен.

Когда-то цветущее село сегодня местные называют «черной Африкой». Однако каждый год сюда прилетают аисты. Жители Ламбровки верят, что это хороший знак, и жизнь обязательно наладится.

Кто основал село?

**Ламбровка** была основана в 1816 году немецкими колонистами. Первой семьей, которая здесь поселилась, были Гофманы – они и дали селу название – Гофман. При немцах здесь появились жилые усадьбы, мельница, маслобойня, начальная школа, начали развиваться виноградарство, скотоводство, садоводство.

В двадцатых годах прошлого столетия в Ламбровке поселились румыны, которые создали сельскохозяйственный кооператив. А в 1933 году сюда приехали евреи – на базе кооператива они организовали кибуц*, где сами работали на виноградниках, в садах и в животноводстве. Из исторических сведений известно, что это был один из крупнейших кибуцев того времени в мире, через который прошло около 20000 евреев. Всего в Ламбровке постоянно жили 500 человек – евреи приезжали на сезонные полевые работы, некоторые оставались на весь год, но большинство уезжали до следующего сезона. Как только появлялась возможность, они переезжали в Палестину. Так, к 1940 году уехали все. В том же году были репатриированы немцы.

К сожалению, собрано очень мало исторических фактов. Известно, что предки нынешних раввинов Нью-Йорка и Вашингтона жили в Ламбровке. В 2006-м в село приезжала группа ортодоксальных евреев, которые собирали исторические материалы, искали места захоронения своих предков.

Как живут ламбровцы сегодня? Об этом расскажут сами жители.

Ни работы, ни молодежи

Любовь Кожокар до децентрализации была главой Ламбровского сельского совета, сейчас – заместитель старосты Богдановского старостинского округа и землеустроитель:

– Ламбровка – многонациональное село, здесь живут молдаване, болгары, ромы, гагаузы, украинцы. В селе есть гимназия, детсад, ФАП, библиотека, клуб, стадион, игровая площадка. Своего фельдшера нет, два раза в неделю приезжает медсестра семейной медицины Майя Кондолова.

Как бы мы ни старались, Ламбровка переживает период упадка – работать негде. Ламбровцы народ трудолюбивый, многие разводят овец, коров, свиней – на этом и держатся. Заработать можно только в сезон полевых работ, когда фермеры нанимают людей. Недавно появился инвестор Наталия Бурлаченко, владелица компании BIG WINES, которая взяла часть старых виноградников под реконструкцию и набрала бригаду из местных виноградарей. Однако большая часть виноградников выкорчевана, заброшена. Молодежь почти вся уехала. В этом году родились всего двое малышей. Сейчас в селе живет 340 человек, большинство – пенсионеры, 29 наших мужчин на фронте, один парень погиб и один пропал без вести. Люди не живут, а выживают.

Светлана Лень, депутатка Буджакского поселкового совета:

– Почти год мы жили без воды, об этом «Одесская Жизнь» писала. Кстати, эта публикация поспособствовала более быстрому решению проблемы. Сейчас вода у нас есть. Главные проблемы Ламбровки – безработица и бездорожье. Я бухгалтер по специальности, сейчас собираюсь выйти из декрета – у меня трое деток, ищу работу – ничего нет, только в Буджаке. Когда нет осадков, по грунтовой дороге туда можно доехать за пятнадцать минут. Но после дождя приходится ехать в объезд почти час, и там тоже плохая дорога. У нас даже нет автобуса до Бессарабского, ездит только такси.

Надеемся на чудо

Татьяна Поживатенко, заместитель директора Буджакского опорного заведения Ламбровской филии:

– Когда-то в школе было 200 детей, сейчас – 49 учеников и 13 воспитанников детсада. До большой войны мы сделали спортзал, столовую, туалеты, оборудовали кабинеты. Чего нет, так это укрытия. Поэтому мы долгое время находились на дистанционном обучении, пока наши депутаты и глава громады не приняли решение перевести филию на офлайн-обучение. В первый класс в этом году пошли пятеро детей. Сейчас в школе проходят выставки творчества «Новогодняя композиция», «Подарок воину к празднику», для которых дети сделали изделия из самых разных материалов – часть из них вместе со вкусностями мы отправим на фронт нашим военным. Также налажено бесплатное питание для школьников. Однако не хватает главного – детей. Поэтому надеемся на чудо и на конец войны.

Овец держат, а для клуба все покупают

Виктория Кристева, директорка Ламбровского клуба:

– Директором я десять лет. Собственно клуб – это фойе, где мы проводим мероприятия, и кабинет на втором этаже. Еще есть бильярд и теннисный стол. Но нам многого не надо, и этого хватает. Проблема в другом, здание – собственность предприятия «Грона» и сейчас находится под залогом банка, его выставили на продажу, поэтому мы находимся здесь самовольно. Из-за этого нас не может финансировать отдел культуры Буджакского поселкового совета, мы не можем сделать ремонт, а даже за электричество и интернет я плачу из собственного кармана. Недавно купила микрофоны, колонки. Отопления, кстати, тоже нет.

Хорошо, что мы с мужем разводим овец – мой Михаил, кстати, является участником художественной самодеятельности, поэтому меня понимает и позволяет тратить деньги из семейного бюджета на клуб.

Работают кружки «Танцуем вместе», «Окружающий мир» – мы ходим в походы, собираем лекарственные растения, отправляем ребятам на фронт, ходим на православные праздники в Богдановский храм – в Ламбровке церкви нет. Еще работает детская мастерская «Веселый рисунок», где дети мастерят, учат колядки, обряды. Есть и талантливые женщины, которые участвуют во всех мероприятиях, – Надежда Корниенко, Марина Лень, Светлана Рогозная. Горжусь, что и моя семья талантлива – сыновья Ярослав и Мирослав играют на гитаре, гармошке, дочь Ксения поет, даже мой маленький внук уже пробует себя на сцене. Многие мероприятия мы проводим вместе с библиотекарем Ниной Ратковой. С началом войны устраиваем благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ. Мне очень хочется, чтобы мои односельчане чаще улыбались. Даже если у нас не будет клуба, я все равно буду организовывать культурные мероприятия и дарить им радость.

Что нужно художнику?

В Ламбровке живет талантливый художник, член Национального союза художников Украины Иван Деде. Картины Ивана есть в галереях, музеях и коллекциях в Германии, Израиле, Австралии, Англии, Франции, Болгарии, Румынии. Он написал более 2000 полотен, участвовал в выставках в Одессе и Киеве. Многие его работы есть в музее туристического комплекса «Фрумушика Нова».

– Смешно, но в школе у меня была двойка по рисованию – я был настолько скромным, что не показывал свои рисунки. Однажды учительница их увидела и начала отправлять на разные конкурсы. Меня радовала не столько победа, сколько то, что за первые места награждали профессиональными красками.

Долгое время я писал картины в Одессе на Соборке. Замечательное было время. Я дружил с Юрием Коваленко, художником, известным во всем мире. Даже какое-то время жил у него, когда он преподавал в художественном училище имени Грекова. Он мне говорил: «Тебе не надо учиться. Ты работаешь в стиле «полный наив», ты близок к народному искусству, фольклору – это твоя фишка. А академическое образование только испортит твой талант, загонит в рамки». И я его послушал.

На многих картинах я изображаю знакомых, односельчан. Бывает, кому-то не нравится, как я их написал, и они приходят меня бить. Часто пишу свою жену Валентину – она у меня замечательная.

Война сильно влияет на творчество – мой сын служит, и абстрагироваться от того, что происходит в стране, невозможно.

Иногда меня спрашивают, почему я не уехал из Ламбровки. А зачем? Мне здесь хорошо – живописная бессарабская степь, интересные люди разных национальностей, и одновременно тишина, спокойствие – что еще нужно художнику.

Справка «ОЖ»

Площадь Ламбровского винзавода составляла более трех тысяч квадратных метров – здесь были лаборатория, три винохранилища, цеха, мастерские, огромные амфоры для хранения виноматериала. Завод не просто перерабатывал виноград, но и разливал сухие, десертные, игристые вина по бутылкам и тетрапакам. Возможно, кто-то из читателей помнит марку «Агро Юг» – это и был бренд ламбровской винодельни.

*Кибуц («собрание» на иврите) – самостоятельная социальная и экономическая структура, основанная на сельском хозяйстве и коллективной собственности.

