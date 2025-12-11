Ключевые моменты:

Села громады страдают от бездорожья уже годы, но областные власти и депутаты не реагируют.

Коммунальщики и фермеры сами расчищают и ремонтируют дороги, чтобы машины могли проехать.

Села Буджакской громады оказались в изоляции из-за ужасных дорог

В Буджакской громаде Одесской области сложилась критическая ситуация с дорогами. Большая часть населенных пунктов фактически оказалась отрезанной от цивилизации. Села Высочанское, Анновка, Слободка, Надречное, Иванчанка, Победа, Николаевка, Лесное и другие уже давно страдают от бездорожья. Люди признаются, что больше не надеются на помощь от власти.

По словам главы громады Ивана Кюссе, коммунальные службы и местные фермеры вынуждены самостоятельно решать проблему: они расчищают дороги и делают временные ремонты, чтобы жители могли выехать из сел, а также чтобы по маршрутам могли пройти скорая помощь, машины с хлебом и товарами, школьные автобусы и любой другой транспорт.

В громаде говорят, что областное руководство и депутаты полностью игнорируют проблему. За последние пять лет никто из них так и не приехал в громаду, из-за чего у местных сложилось ощущение, что «для области все заканчивается бывшими районными центрами».

«Очень жаль, что этими дорогами не пользуются руководство области и депутаты областного совета. Но скоро выборы», — отмечает глава громады.

Напомним, в ноябре на одной из дорог громады образовались полуметровые ямы, а земля так размокла, что колеса транспорта полностью вязли в грязи. Из-за этого водитель школьного автобуса отказался возить детей в школу из некоторых сел.

Отметим, Кабмин Украины 26 ноября утвердил новые названия громад Одесчины: Бородинская громада теперь называется Буджакская.

