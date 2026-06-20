Ключевые моменты:

Языковые претензии к одесскому театру «Маски» касались вывески «Чай – Кофе», табличек «Места», постов в соцсетях и русскоязычных книг авторства актеров.

Борис Барский заявил, что все ошибки были случайными и уже исправлены.

Он подчеркнул многолетнюю поддержку Украины, армии и волонтерского движения.

Барский призвал учитывать не только нарушения, но и вклад театра в культуру.

«Перестали обращать внимание»: за какие промахи наказали одесских комиков

Развернутое обращение к омбудсменам руководитель театра «Маски» Борис Барский опубликовал сегодня на своей странице в Facebook. В нем артист прокомментировал ситуацию с четырьмя протоколами, составленными из-за нарушений языкового законодательства.

Барский не стал оправдываться и детально объяснил, откуда взялись эти четыре протокола. По его словам, во всем виноват обычный человеческий фактор и банальная невнимательность, а никак не злой умысел.

Например, на дверях зала перед спектаклем просто повесили временные распечатанные указатели «Места» вместо украинского «Місця». А бегущая строка «Чай – Кофе» над театральным кафе и вовсе светилась там годами. «Мы каждый день проходили мимо этой вывески и, честно говоря, уже перестали обращать на нее внимание», – признался Барский. После замечания инспекторов надпись тут же заменили на правильную.

Аналогично решили вопрос и с продажей книг, которые написали сами актеры театра – ассортимент уже привели в соответствие с требованиями закона. Четвертый же промах председатель «Масок» и вовсе взял на себя. После громкой премьеры спектакля «Полный фарс» он на радостях опубликовал пост на русском языке в своих соцсетях. Артист признает: на эмоциях просто не подумал, это была глупая ошибка, которую он уже удалил и исправил.

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«Слова можно исправить за один день, а поступки – нет»: позиция Барского

Руководитель «Масок» подчеркнул, что театр уважает закон и не требует для себя никаких поблажек или освобождения от ответственности за бытовые промахи. Однако он считает, что государственные институты обязаны видеть разницу между умышленным игнорированием языка и случайными опечатками.

Также артист напомнил, что коллектив открыто поддерживал Оранжевую революцию еще в 2004-м, в 2014-м записывал жесткое обращение к Путину с требованием убираться домой, а с 2022 года бесплатно принимает в театре украинских военных, проходящих реабилитацию в госпиталях Одессы, за что имеет благодарности от Валерия Залужного и ГУР.

«Я прошу оценивать наш театр не только по нескольким надписям на дверях, вывеске или публикации в социальных сетях, которые были исправлены, а по десятилетиям нашей работы, по вкладу в развитие украинской культуры, поддержке украинских военных, волонтерской деятельности и тому, что в самые трудные времена мы остались вместе со своим народом и своим государством…

Мы не враги украинского языка. Мы не враги Украины. Мы – люди, которые всю свою жизнь посвятили искусству, создавали украинскую культуру, прославляли Одессу и Украину в мире. Поэтому искренне прошу Вас при рассмотрении этой ситуации руководствоваться не только буквой закона, но и принципами справедливости, пропорциональности и человечности», – резюмировал Борис Барский.

В завершение артист отметил, что сильное государство как раз и отличается способностью отличить случайную, уже исправленную ошибку от реальных убеждений и гражданской позиции человека.

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