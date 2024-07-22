Расстреляли за про-украинскую деятельность: в честь кого в Одессе назвали переулок Елены Телиги

Елена Телига родилась в 1906 году в селе Ильинском под Москвой в семье инженера-гидротехника и учительницы. Когда Елене исполнилось пять лет, родители переехали в Петербург, а еще через несколько лет в Киев. Там Елена училась в женской гимназии Александры Дучинской.

В 1920 году ее отец, который входил в состав правительства УНР, был эвакуирован в Польшу, а Елена осталась в Киеве без средств к существованию и вынуждена была полоть огороды в селах под Киевом, продавать или менять вещи, чтобы приобрести продукты. Через два года она поселилась в Чехословакии, где училась на историко-филологическом факультете Украинского педагогического института имени Драгоманова в Праге. Через несколько лет Елена начала литературную деятельность, печаталась в «Литературно-научном вестнике», который в то время выходил во Львове под редакцией Дмитрия Донцова.

С 1929 года Телига проживала в Варшаве, где работала в украинской школе, продолжала активную художественную и общественную деятельность. После начала войны в июле 1941 года нелегально перешла границу и переехала во Львов, а затем прибыла в оккупированный немецкими фашистами Киев.

В Киеве Елена Телига возглавляла Союз украинских писателей, сотрудничала с редакцией газеты «Украинское слово», редактировала еженедельник «Литавры», вошла в состав Украинской Национальной Рады. Когда немцами было запрещено издание «Литавр», Телига стала игнорировать указания гитлеровцев. В феврале 1942 года она была арестована и вскоре расстреляна. Место и дата гибели поэтессы неизвестны, но считается, что она была среди тех, кого нацисты расстреляли в Бабьем Яру.

Почему переименовали улицу Фурманова?

Дмитрий Фурманов был советским писателем, политическим деятелем и революционером, автором известного советского романа «Чапаев». Во время гражданской войны он присоединился к большевикам, служил комиссаром, был назначен начальником политотдела и даже секретарем ассоциации пролетарских писателей, то есть занимался советской пропагандой в чистом виде. Сегодня одного этого достаточно, чтобы убрать его имя из перечня одесских топонимов.