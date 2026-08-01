Ключевые моменты:

На сайте президента зарегистрирована петиция о присвоении Сергею Арабаджи звания Героя Украины (посмертно).

Защитник был уроженцем села Орловка Одесской области.

Сергей Арабаджи погиб 27 июля 2025 года на Покровском направлении.

Для рассмотрения обращения необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Петицию зарегистрировала сестра погибшего военного

Автором обращения стала сестра погибшего защитника Александра Арабаджи. Петицию зарегистрировали 28 июля на официальном сайте президента Украины.

По состоянию на 31 июля она собрала 755 подписей из необходимых 25 тысяч.

Ранее петиция о присвоении звания Героя Украины полковнику Константину Оборину собрала необходимые 25 тысяч подписей

Что известно о Сергее Арабаджи

Сергей Арабаджи родился 24 января 1994 года в селе Орловка Ренийского района Одесской области.

Он проходил службу в составе воинской части А0224, где был номером расчета противотанкового отделения взвода огневой поддержки аэромобильного батальона.

Военный погиб 27 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенных пунктов Новый Мир и Орехово Покровского района Донецкой области.

В тексте петиции родственники отмечают:

«Он не отступил перед врагом. Не предал военную присягу. Не оставил своих товарищей. До последнего выполнял поставленную боевую задачу, проявив несгибаемое мужество, стойкость и самопожертвование».

Авторы обращения просят главу государства отметить подвиг военнослужащего высшей государственной наградой.

Как рассматриваются петиции президенту

Электронная петиция публикуется на официальном сайте президента после проверки.

Для того чтобы глава государства рассмотрел обращение, оно должно собрать не менее 25 тысяч подписей в течение трех месяцев со дня публикации.

Поддержать петицию можно после авторизации через систему ID.GOV.UA – с помощью BankID, «Дія.Підпису» или квалифицированной электронной подписи. Если необходимое количество голосов не будет собрано, обращение рассмотрят как обычное обращение граждан в соответствии с законодательством Украины.

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