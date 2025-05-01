Видеопоздравление Барского опубликовано накануне на станице театра «Маски» в Facebook.

Напомним, День украинских пограничников отмечался 30 апреля. И в этот день Борис Барский пожелал нашим пограничникам «ангеров-хранителей, чтобы оберегали», а также отметил: «Путин х..ло».

Ранее в соцсетях начало распространяться видео, на котором Барский потребовал от Зеленского «убрать свои грязные лапы от Пушкина», а активисты общественной организации «Деколонизация. Украина» заявили, что из-за этого обращения комик стал звездой российских СМИ, а также отметили, что театр «Маски» «принципиально русскоязычный театр и придерживается русскокультурной позиции».

Не исключено, что данное видеообращение стало своеобразным ответом артистов на подобного рода обвинения.

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