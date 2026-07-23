Ключевые моменты:

Автобусные маршруты через Саврань отменили еще во время пандемии

Главной проблемой перевозчики называют состояние дорог

Альтернативой стали пересадки, маршрутки и BlaBlaCar

Ремонт дорог продолжается, но только в рамках текущего содержания

Материал подготовлен после обращения жительницы Подольского района в редакцию «Одесской жизни». Журналистка Любовь Кузьменко изучила ситуацию, пообщалась с местными перевозчиками и использовала информацию Подольской районной государственной администрации о ремонте автомобильных дорог. Также учтены решения Одесской областной власти о финансировании дорожных работ и фактическое состояние транспортного сообщения в регионе.

Письмо читательницы: куда исчезли автобусы?

Недавно в редакцию издания «Одесская жизнь» поступило письмо с просьбой о помощи. Жительница села Куяльник Подольского района В. Панасюк написала:

«Прошу помощи журналистов. Автобусы не ходят уже много лет. У нас нет возможности поехать в больницу, на могилы родителей, к родственникам, а студентам — добраться на учебу.

Уже пять лет или даже больше не курсирует автобус Саврань—Подольск. А недавно перестал ходить и автобус Балта—Пужайкове—Саврань. Дорога от Балты до Саврани разбита. Прошу вмешательства журналистов и помощи, чтобы хотя бы засыпали ямы щебнем и автобусы снова начали ходить. Помогите, пожалуйста».

Почему были отменены рейсы на когда-то оживленных направлениях, будет ли восстановлено транспортное сообщение и что для этого делается? Ответы на эти вопросы искала «Одесская жизнь».

Как было раньше

В 1990–2000-х годах город Подольск (тогда Котовск) был настоящим транспортным узлом. Ежедневно с его автостанции отправлялось по 3–5 автобусов в Одессу и Киев. Выбор рейсов из Котовска в Киев был значительно шире. Кроме того, популярным был маршрут Саврань—Подольск—Балта—Завалье—Благовещенское с выездом на трассу М-05.

Также действовал маршрут через Ананьев: Подольск—Ананьев—Любашевка—трасса М-05. Транзитные рейсы из Молдовы делали здесь обязательные остановки. Кроме того, значительную часть пассажиропотока обслуживали пригородные электрички.

Тогда автобусные маршруты делились на два основных направления, которые охватывали разные села Подольского, бывшего Ананьевского и Ширяевского районов.

Как стало теперь

Сегодня картина совсем другая: на Одессу осталось всего несколько постоянных рейсов. Кроме того, по маршруту регулярно курсируют микроавтобусы и транзитный транспорт. Большинство сел теперь обслуживают местные пригородные маршрутки, которые подвозят пассажиров к автостанции в Подольске или к железнодорожным станциям, откуда люди добираются в Одессу электричкой.

Между Подольском и Киевом ежедневно курсирует только один прямой автобусный рейс. Он отправляется из Подольска в 10:20. Его маршрут проходит через Балту, Бершадь и Умань.

Около трех-четырех постоянных маршрутов были отменены или переведены в статус «нерегулярных». Каковы основные причины исчезновения этих рейсов?

Четыре причины исчезновения рейсов

Основными причинами сокращения рейсов стали конкуренция с железной дорогой, снижение пассажиропотока из-за войны, длительное неудовлетворительное состояние региональных дорог и другие факторы.

Первая причина — преимущества железной дороги. Подольск является крупным железнодорожным узлом. Пассажиры массово выбирают поезда, поскольку это дешевле, быстрее и комфортнее.

Вторая — экономическая нецелесообразность. Из-за затяжного кризиса, мобилизационных процессов и оттока населения пассажиропоток на междугородних автобусных маршрутах существенно сократился.

Третья важная причина — крайне неудовлетворительное состояние дорог. Это хорошо видно, если проехать из Подольска в Киев: трасса фактически состоит из двух совершенно разных половин. Региональный участок — самый проблемный.

Четвертая причина — появление альтернативных способов передвижения. Развитие сервисов вроде BlaBlaCar и частных нерегулярных перевозчиков (минивэнов), которые забирают пассажиров прямо по адресу.

Лучше объехать, чем разбить автомобиль

Подольск—Балта—Саврань (Р-71, Р-54) — самое проблемное направление. Асфальт разбит, ям не сосчитать, грузовики оставляют глубокую колейность. Здесь выполняется только ямочный ремонт, о капитальном обновлении пока даже не идет речи. Весной и летом дорожные бригады активно латали отдельные участки, чтобы сохранить проезд, однако скорость движения все равно остается ограниченной.

На автомагистрали Киев—Одесса (М-05) ситуация значительно лучше: дорога широкая, по две полосы движения в каждом направлении, покрытие качественное. Именно поэтому после Умани автобусы идут быстро.

— Водители избегают разбитой дороги Балта—Саврань. Поэтому выбирают самый популярный объездной маршрут — через Ананьев и Любашевку с выездом на трассу М-05. Это дольше, но безопаснее и для автомобилей, и для людей. Ехать через Балту в Саврань — настоящее испытание. Поэтому большинство водителей предпочитают объезд через Любашевку, — рассказывает местный перевозчик Анатолий.

Единственный уцелевший рейс

Капитального ремонта эта автодорога не видела уже давно. Выполнялся лишь выборочный текущий ремонт отдельных участков трассы. Однако он не решил главной проблемы — глубокого разрушения дорожного покрытия, из-за которого впоследствии были отменены автобусные рейсы.

Эта региональная трасса годами считалась одной из самых плохих в Одесской области. Огромные ямы, наплывы асфальта и разрушенное покрытие критически разрушали подвеску автобусов, вынуждая перевозчиков постоянно тратиться на ремонт транспорта. Скорость движения на этом участке также снижалась до минимума.

Поэтому перевозчикам стало экономически выгоднее сохранить единственный оставшийся рейс в объезд Саврани — автобус перенаправили через Ольгополь, Чечельник и Бершадь. Там состояние региональных дорог оказалось несколько лучше, а пассажиропоток между соседними районными центрами Винницкой области — более стабильным.

Так как теперь добраться до Саврани?

Автобусный маршрут Подольск—Киев через Саврань окончательно прекратил существование в 2021–2022 годах. Хотя процесс отмены рейсов начался еще в 2020 году во время пандемии COVID-19 и завершился после начала полномасштабного вторжения.

Прямой рейс из Подольска в Саврань через Балту также отменен.

Добраться до Саврани теперь можно с пересадкой в Балте. Альтернативой остается единственный автобус Песчаная—Одесса, который ежедневно делает остановку в Саврани, либо сервис BlaBlaCar.

Скоро ли начнется капитальный ремонт?

Подольский район признан одним из приоритетных районов Одесской области. Областные власти предусмотрели сотни миллионов гривен на ремонт дорог Подольского района (в частности, для обеспечения нормального подъезда к опорным больницам в Балте).

Однако полноценного строительства дорог «с нуля» в ближайшие месяцы не ожидается. Поскольку капитальные проекты во время военного положения ограничены, дорожные службы делают ставку на эксплуатационное содержание. Подрядчики планируют поэтапный ямочный ремонт и восстановление наиболее разрушенных участков в направлении Балта—Песчаная—Саврань, чтобы сохранить проезд экстренных служб и пригородных автобусов.

За выделенные из областного и местных бюджетов дополнительные средства дорожники прежде всего ремонтируют подъезды к опорным больницам, в частности в Балте. Проезд стал лучше, чем в предыдущие годы, однако скорость движения по-прежнему ограничена из-за глубокой колейности, оставленной грузовым транспортом.

Как отмечают в Подольской РГА, главная проблема восстановленных дорог — большегрузные зерновозы. Автодороги быстро разрушаются под весом перегруженных фур. Поэтому на трассах усилен контроль веса транспортных средств и введены ограничения движения в самые жаркие часы суток.

Остается ждать

В настоящее время подрядная организация «Березовкаагрошляхбуд» завершила ремонт важного участка автодороги Р-75 (между селами Плоское и Сенное) и приступила к работам на трассе Р-71 в направлении села Песчаная, расположенного на пути из Балты в Саврань. Таким образом, дорога из Балты в Саврань ремонтируется, но исключительно в рамках текущего эксплуатационного содержания и ликвидации аварийной ямочности.

До окончания боевых действий основные средства направляются на оборонную логистику и критически важные эвакуационные маршруты. Остальные дороги продолжают ждать своей очереди. Среди них — и трасса Балта—Кодыма. Она была введена в эксплуатацию в конце 2017 года, однако сегодня уже утратила первоначальное состояние: покрытие быстро разрушается под постоянной нагрузкой большегрузного транспорта.

Будет дорога — будет и транспорт

Сегодня Саврань фактически отрезана от регулярного транспортного сообщения. Перевозчики говорят: готовы вернуться на маршрут, но только тогда, когда появится нормальная дорога.

— Будет дорога — будут и рейсы, — говорят они.

Таким образом, транспортное сообщение напрямую зависит от состояния дорожной инфраструктуры. Нет дороги — нет транспорта, а без транспорта люди остаются без связи с больницами, учебными заведениями и близкими.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области отремонтируют дорогу к обновленному пункту пропуска с Молдовой.

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