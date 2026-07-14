Ключевые моменты:

Акция Леонида Штекеля была вызвана планами Одесского горсовета рассмотреть вопрос о запрете русскоязычного контента в городе.

Несмотря на охваты в соцсетях, на пикет 13 июля пришли всего два человека.

Штекель последовательно выступает против деколонизации Одессы — ранее он защищал памятник Пушкину и критиковал переименование улиц.

Против запрета русского языка: позиция в Одессе

Поводом для акции стало планируемое рассмотрение Одесским городским советом вопроса о запрете русскоязычного контента в городе на ближайшей сессии.

«Нельзя молчать! Тех, кто молчит, съедят», — убежден организатор Леонид Штекель.

Несмотря на активную кампанию организатора в социальных сетях (более ста тысяч просмотров), одесситы практически не поддерживают подобные акции физическим присутствием.

Леонид Штекель сообщил на своей странице в Facebook, что по итогам заседания депутатов примет решение, проводить ли повторный протест 19 июля.

Запрет русскоязычных песен и фильмов: альтернативная позиция

Вопрос функционирования русского языка и очищения публичного пространства от маркеров российской культуры в Одессе вызывает глубокие общественные дискуссии. Конфликт взглядов на эту проблему наглядно демонстрирует раскол между защитниками «культурного наследия» и сторонниками полной дерусификации.

На прошлой неделе в Одессе собирались на митинг жители города, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Участники требовали убрать из публичного пространства Одессы российские песни, кино, экскурсии и спектакли.

По их мнению, Россия десятилетиями использовала русскоязычный контент и культуру как инструмент мягкой силы и пропаганды для подготовки военной агрессии. В условиях войны сохранение русского языка в публичной сфере воспринимается как легитимизация российского присутствия и неуважение к жертвам агрессии.

Системный протест: другие акции Леонида Штекеля в Одессе

Для Одессы подобные малочисленные акции Леонида Штекеля уже стали системным явлением. Журналист регулярно выступает против решений властей, касающихся деколонизации побережья и улиц города:

Защита памятника Пушкину (осень 2024 года): Штекель выступал одним из организаторов регулярных воскресных митингов у памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, протестуя против планов областной администрации демонтировать монумент. На эти акции приходилось от 7 до 10 человек, которые читали стихи поэта.

(осень 2024 года): Штекель выступал одним из организаторов регулярных воскресных митингов у памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, протестуя против планов областной администрации демонтировать монумент. На эти акции приходилось от 7 до 10 человек, которые читали стихи поэта. Протесты против переименования улиц: Активист последовательно критикует решения топонимической комиссии Одессы по изменению исторических названий улиц, связанных с советским или российским прошлым города, называя это «стиранием идентичности».

Ранее Штекель выходил на одиночные пикеты против ужесточения украинского законодательства о медиа и противодействии дезинформации, заявляя о рисках для свободы слова.