Ключевые моменты:

В Одессе открылась VI биеннале «Море акварели»

Представлено почти 200 работ украинских и зарубежных художников

Биеннале получило имя художницы Галины Кравченко

Выставка будет работать до сентября 2026 года

Открытие выставки посетила журналистка «Одесской жизни» Мария Котова. Она пообщалась с организаторами и участниками, а также ознакомилась с экспозицией и новым официальным каталогом биеннале.

Музейные залы наполнены людьми

В этом году выставка собрала почти две сотни произведений художников из разных уголков Украины и из-за рубежа. Наряду с работами современных авторов представлены произведения выдающихся мастеров, сформировавших историю украинской акварели. Посетители также могут увидеть новый официальный каталог выставки — масштабное иллюстрированное издание, знакомящее с её участниками и работами.

Несмотря на войну, музейные залы были наполнены людьми. Гости внимательно рассматривали картины, фотографировали, подолгу задерживались у понравившихся работ. Казалось, каждый находил здесь что-то своё — спокойствие, вдохновение или просто несколько минут тишины.

Энергетика художественных работ

Именно об этом говорит один из основателей биеннале, народный художник Украины, академик Анатолий Кравченко:

— Искусство — это та крепость, та стена, тот замок, в котором человек может укрыться от ужасов войны. Не просто спрятаться, а отдохнуть и продолжать бороться за нашу победу, за наше счастливое будущее. Его ещё предстоит отвоевать, но человеку необходимо где-то восстанавливать силы — и душевные, и физические. На таких выставках люди чувствуют энергетику работ, которая дарит жизненные силы и надежду на будущее. Это может дать только искусство.

В этих словах, пожалуй, и заключается главный смысл «Моря акварели». Сегодня выставка — это не только демонстрация художественного мастерства. Это место, где люди могут хотя бы на несколько минут отвлечься от сирен, тревожных новостей и ежедневных испытаний. Акварель с её лёгкостью, прозрачностью и светом неожиданно оказывается удивительно сильной.

Выставка получила имя своей основательницы

За годы существования биеннале стала авторитетным художественным событием, известным далеко за пределами Одессы. В этом году она также получила имя своей основательницы — народной художницы Украины Галины Кравченко. Это не только дань памяти выдающейся художнице, но и признание весомого вклада Одессы в развитие украинского акварельного искусства.

«Море акварели» ещё раз напомнило: даже в самые тяжёлые времена людям необходима красота. Именно она помогает не терять веру, находить силы двигаться вперёд и помнить, что после любой бури обязательно наступает светлый день.

Посетить выставку можно ежедневно (выходной — среда) до сентября 2026 года.

Читайте также: «Творчество спасло меня»: одесский художник Анатолий Кравченко — о потере, войне и новом этапе в 70 лет

Фото автора