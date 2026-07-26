Ключевые моменты:

В селе создали современный парк с тысячами роз

Лицей рискует потерять свой статус из-за нехватки детей

Солнечные панели значительно сократили расходы на водоснабжение

Дом культуры собирает средства концертами для военных

Весёлая Долина входит в состав Буджакской громады Болградского района и давно считается одним из самых известных сёл украинского Буджака. В 2018 году населённый пункт стал финалистом всеукраинского конкурса «Невероятные сёла Украины», а сегодня развивается уже в условиях войны, реализуя местные проекты по благоустройству и энергоэффективности.

Для подготовки статьи журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева побывала в Весёлой Долине, пообщалась со старостой, руководителями местных учреждений и жителями.

Тысячи роз и память о спасённой девочке

Тому, кто впервые приезжает в село, сразу бросается в глаза прекрасный парк в центре — с большими игровыми площадками, беседками, летней эстрадой, тренажёрами, гротом с фонтаном и тысячами роз.

— Наше село невозможно не любить, оно удивительное. Недаром биосферный заповедник «Аскания-Нова» выбрал для релокации именно наши места, — рассказывает Елена Швакова, которая возглавляет Веселодолинский старостат.

В селе проживают преимущественно молдаване и украинцы.

— Мы очень бережно относимся к нашему селу. В толоках обычно участвуют все жители, — говорит Елена Швакова.

У нас было два памятника: погибшим во время Второй мировой войны и основателям села — немецким колонистам. А в прошлом году в Весёлую Долину приехала еврейская семья из Израиля — во время войны их родственники были замучены фашистами, и лишь одну девочку местные жители смогли спасти. Именно потомки этой девочки установили памятник, который открыли в День памяти жертв Холокоста.

— В селе работают сельхозпредприятие, Дом культуры, школа, ФАП, детский сад. У нас есть всё, но людей становится всё меньше, — говорит Елена Швакова. — Люди уезжают. Хотя за время войны к нам переселились десять семей, большинство из них живут у родственников, а три семьи купили дома. Надеемся, что односельчане, уехавшие из-за войны, после её окончания вернутся. И больше всего ждём с фронта наших дорогих защитников — многие ребята защищают страну. К сожалению, у нас уже есть погибший герой и пропавшие без вести.

Удастся ли сохранить статус лицея?

Веселодолинский лицей — один из самых красивых среди школ Буджакской громады. Его построили в 1995 году, до этого жители Весёлой Долины учились в приспособленном здании. По словам директора лицея Веры Ревенко, в учебном заведении организованы почти все формы обучения — экстернат, дистанционное, патронажно-инклюзивное.

Кроме того, это одна из первых школ громады, где открыли ресурсную комнату, в которой работают психолог, логопед и специалист по лечебной физкультуре. Педагогический коллектив здесь профессиональный, есть даже три учителя иностранных языков, что для сельских школ большая редкость. Учебное заведение имеет генераторы, укрытие, все классы оборудованы компьютерами, проекторами, интерактивными досками и другой современной техникой. Ежегодно здесь проходят и военно-спортивные соревнования.

— Сегодня у нас есть все классы — в этом учебном году в лицее будут учиться 76 школьников, в первый класс пойдут пятеро детей, а детский сад посещают десять малышей. Каждый год мы боремся за сохранение статуса лицея, но при общей тенденции сокращения населения, думаю, сможем продержаться ещё год-два. И это несмотря на то, что у нас учатся дети из соседних сёл Победа и Елизаветовка, — рассказывает Вера Ревенко.

Газоны косит руководительница: техника есть, а мужчин нет

На что постоянно обращаешь внимание, попадая в это село, — это цветы, которые, кажется, растут здесь на каждом шагу. Большая заслуга в этом Анны Барон, руководительницы КП «Весёлая Долина».

— Да, цветов у нас очень много, и за ними постоянно нужно ухаживать. Кроме этого, у нас есть два питомника каштанов: один новый, а второй мы уже почти полностью высадили, — говорит Анна Барон.

В селе налажено постоянное водоснабжение. В прошлом году на скважине установили солнечные панели, и это позволило значительно сократить расходы.

— Если раньше летом мы платили за электроэнергию для подачи воды около 70 тысяч гривен, то сейчас — всего 12 тысяч, и это вместе с уличным освещением.

Кроме Весёлой Долины, предприятие обслуживает и соседние сёла — Победу, Розу и Елизаветовку.

— Техника у предприятия есть — трактор, трицикл, много оборудования, но мужчин не хватает. Поэтому иногда мне самой приходится работать с газонокосилкой. Из тринадцати работников мужчин всего трое, и все они пенсионеры, — рассказывает Анна Барон.

Несмотря ни на что, в планах руководительницы — создание ещё одного сквера с большой клумбой роз.

— Мне нравится делать наше село цветущим и дарить радость односельчанам. Сейчас положительные эмоции особенно важны, — уверена Анна Барон.

Семь любимых женщин одного музыканта

Так всё-таки весело ли живётся в Весёлой Долине? Лучше директора Дома культуры на этот вопрос не ответит никто.

Игорь Кривошей более тридцати лет возглавляет Веселодолинский Дом культуры — один из лучших в Буджакской громаде. Здесь же расположен и этнографический музей, экспонаты для которого Игорь собирал лично по всему селу.

Игорь — талантливый человек, он играет на многих музыкальных инструментах. А его главная гордость — народный вокальный коллектив «Веселодолинские девушки», лауреат многих конкурсов, выступавший на сценах Германии, Молдовы и Румынии. Возраст участниц коллектива — от 60 до 65 лет, а самой старшей — 73 года.

— Когда-то в коллективе было четырнадцать участниц, сейчас осталось семь. Семь моих любимых женщин, — улыбается Игорь. — Они очень талантливы, для них коллектив — это отдушина. После каждой репетиции мы устраиваем посиделки: девушки приносят угощения, мы сидим, общаемся, говорим о жизни.

Эти энергичные женщины вместе со своим руководителем проводят для односельчан интересные мероприятия. Недавно они начали ездить с благотворительной концертной программой по сёлам Буджакской громады — все собранные средства передают военным. В планах также провести в этом году День села ко Дню Независимости — из-за войны его не отмечали уже пять лет.

— Весело ли мы живём? Конечно, наши люди жизнерадостные, позитивные, талантливые. Но знаете, когда закончится война, тогда мы ещё покажем, как умеем веселиться, — сказал Игорь Кривошей.

В чём секрет бодрости и молодости?

Живёт в Весёлой Долине старейшина села, которого здесь знают все, — трудолюбивый, жизнерадостный и гостеприимный Лазарь Разнован. Лазарю Константиновичу 87 лет. Шестьдесят лет он проработал водителем в местном сельхозпредприятии и за всё это время не совершил ни одной аварии.

Несмотря на свой возраст, он до сих пор работает в огороде, занимается домашним хозяйством, держит овец и птицу, сам делает брынзу и вкусное вино. Он всегда улыбается, а его жизненная энергия вдохновляет окружающих. Общаться с Лазарем Константиновичем — настоящее удовольствие. За бокалом вина он рассказал множество интересных историй из своей жизни, которые мы обязательно перескажем в одной из следующих публикаций. А на вопрос, как ему удаётся в столь почтенном возрасте оставаться таким бодрым и прекрасно выглядеть, ответил:

— Весь секрет — в особенном целебном воздухе разнотравья буджакских степей, домашней брынзе и красном вине. Вообще Весёлая Долина — уникальное село, здесь впору строить санаторий. Вы ведь заметили, что все его жители выглядят на десять лет моложе? — с улыбкой сказал Лазарь Константинович.

Справка «ОЖ»

Село основано в 1815 году.

Первоначально называлось Клястиц и было центром Клястицкой волости Аккерманского уезда Бессарабской губернии.

Основателями села стали 134 семьи из Вюртемберга, Пруссии и Рейнской Баварии.

Село было лютеранским — с 1842 года здесь действовал лютеранский приход.

В 1857 году в селе насчитывалось 134 двора, где проживали 130 семей. Работали лютеранская школа, паровая мельница и цех суконной фабрики.

В 1940 году немецкое население было депортировано по программе «Домой в рейх».

В 1945 году село переименовали в Весёлую Долину.

1970–1980-е годы стали периодом расцвета: здесь работало крупное государственное опытное сельхозпредприятие «Коммунар», выращивавшее семена элитных сортов зерновых культур. На территории села дислоцировалась воинская часть, рядом находился полигон, где проводились военные учения государственного уровня.

Население составляло около трёх тысяч человек, в школе обучались 400 учеников.

В 2000-х годах воинскую часть ликвидировали, а земли полигона впоследствии передали Веселодолинскому сельскому совету.

В 2020 году село вошло в состав Буджакской громады.

Именно в состав Веселодолинского старостата входит этнографическо-туристический комплекс «Фрумушика-Нова».

До территориальной реформы этот сельский совет был одним из крупнейших в Одесской области, ведь только земли бывшего военного полигона занимали 20 тысяч гектаров. Благодаря налогам от аренды земли село считалось одним из самых богатых.

Ранее мы рассказывали, почему жатва в Буджаке больше не приносит радости.

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