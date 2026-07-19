Ключевые моменты:

Турнир по рыбалке посвятили ветеранам российско-украинской войны

В соревнованиях приняли участие более 30 рыбаков разных возрастов

Самым большим трофеем стала почти 600-граммовая щука

Праздник завершился награждением и угощением ароматной рыбной ухой

В честь ветеранов: в Одесской области состоялся турнир по спортивной рыбалке

Турнир по спортивной рыбалке прошел при поддержке Любашевского поселкового совета ко Дню рыбака. О ходе мероприятия, его участниках и результатах сообщили организаторы, а журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал на месте события, пообщался с участниками и запечатлел самые яркие моменты соревнований.

Более 30 участников — от самых юных до самых опытных любителей рыбалки — приняли участие в этих соревнованиях. За всю историю Любашевки, которой насчитывается около четверти тысячелетия, это был второй подобный турнир. Впервые рыболовный фестиваль с успехом прошел здесь в 2021 году.

Местом проведения соревнований традиционно стал так называемый Больничный пруд, берега которого и места для участников заранее подготовили коммунальные службы.

Как проходили соревнования рыбаков в Любашевке

Соревнования по рыбалке продолжались с утра до полудня и завершились взвешиванием улова и торжественной церемонией награждения лучших спортсменов-рыболовов.

Сначала присутствующие минутой молчания почтили память украинских воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего государства.

В приветственном слове Любашевский поселковый голова Геннадий Павлов поздравил всех с Днем рыбака и поблагодарил ветеранов громады за отвагу и мужество в борьбе с врагом.

Победителей, призеров и участников соревнований наградили грамотами Любашевского поселкового совета и рыболовными подарками.

Кто стал лучшим рыбаком и какие трофеи добыл

В номинации «Счастливая удочка» убедительную победу одержал Василий Дворжак, поймавший больше всего карасей. Немного уступили ему по улову Вячеслав Храпов и Сергей Гуртовенко. Среди самых юных в номинации «Ловкий рыбак» подарки получили Данил Гандыба, Глеб Богаченко и Глеб Павлов.

В номинации «Самый большой трофей» также отличились самые юные участники: школьница Мелиса Жосан и Станислав Голубец, поймавший почти 600-граммовую щуку.

Курьезным трофеем стала пресноводная черепаха, которую на удочку поймал ветеран войны Сергей Бондаренко.

В этом пруду водится немало рыбы. В 2020 году сообщество рыбаков Любашевки запустило в водоем 700 килограммов мальков толстолобика, карпа и белого амура. С тех пор рыба хорошо подросла. Как похвастался заядлый рыбак Сергей Малюта, несколько дней назад он поймал здесь белого амура весом шесть килограммов!

Праздник завершился дружеским угощением ароматной рыбной ухой, приготовленной на полевой кухне местными военными.

Ранее мы рассказывали о рыбалке на юге Одесской области: где есть бесплатные пруды и сколько стоят платные.

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